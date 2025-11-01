Tudy prchají Ukrajinci před odvodem. U vsi v Karpatech číhá smrt, cestu podceňují

  19:03
Horská vesnice Zelene, ukrytá hluboko v Karpatech na západní Ukrajině, se stala přestupní stanici pro muže, kteří se snaží uprchnout do Rumunska a vyhnout se vojenské službě. Místo, kam dřív mířili turisté, dnes křižují „běžci“, z nichž mnozí vyrážejí na nebezpečnou cestu přes hory s minimem vybavení a vírou, že je mapa v mobilu dovede do cíle.
Krajina kolem karpatské vesnice Zelene na západní Ukrajině u hranic s Rumunskem.

Krajina kolem karpatské vesnice Zelene na západní Ukrajině u hranic s Rumunskem. (10. června 2025) | foto: Dmytro Tolmachov / Alamy / ProfimediaProfimedia.cz

Ukrajinští pohraničníci hlídkují na hranicích s Moldavskem. (30. ledna 2024)
Krajina kolem karpatské vesnice Zelene na západní Ukrajině u hranic s...
Krajina kolem karpatské vesnice Zelene na západní Ukrajině u hranic s...
Rumunští pohraničníci hlídkují u města Sighetu Marma&#539;iei. (9. února 2024)
Na Ukrajině platí od začátku invaze zákaz vycestování pro muže ve věku od 22 do 60 let. Mnoho z těch, kteří nechtějí bojovat, proto volí riskantní únik přes karpatské hřebeny. Rumunská hranice je sice od Zelene vzdálená jen deset kilometrů, ale cesta vede divokým terénem.

„Pohraničníci okolní hory pečlivě sledují. V lesích rozmístili spoustu fotopastí, které muže zachytí. Pak vědí, kam si pro ně mají dojít,“ popsal portálu Novaja Gazeta obyvatel vesnice Mychajlo Kumlyk.

Mám jít bojovat, nebo utéct? Mladí Ukrajinci čelí mučivému dilematu

Kraj obývá rusínské etnikum Huculů. Mnozí vesničané se před válkou živili provázením turistů po horách. Nyní tu místo nich pravidelně potkávají muže, kteří se snaží utéct z vlasti – přezdívají jim běžci.

„Jejich příliv zanechává na horách stopy. Dělají nepořádek, nechávají po sobě odpadky. V létě chytíme denně pár lidí,“ popsal pohraničník z kontrolního stanovišti v obci Bystrets. Pro mnohé je podle něho přechod do Rumunska mnohem náročnější, než si představovali.

Jen v teniskách a s mobilem

Někteří přicházejí jen v teniskách, s lahví vody a mobilním telefonem, přičemž spoléhají na Google Mapy, že je dovedou do cíle. „To, co na mapě vypadá jako krátká trasa, může ve skutečnosti trvat několik dní,“ dodal strážce. Loni v prosinci tu při pokusu dostat se do ciziny zemřeli dva muži. Další museli pohraničníci zachránit v kritickém stavu.

Většina „běžců“ si plánuje vlastní cestu nebo si online zakoupí předem připravenou trasu. Ti, jimž se podaří utéct, svou pouť často znovu prodávají – doplňují nové informace o hlídkách či podmínkách. Vznikl tak obchod s GPS daty, která se předávají z jednoho uprchlíka na druhého.

Válka na Ukrajině

Následky ruského vzdušného útoku na Charkov (1. října 2025)
Zraněná obyvatelka Záporoží po ruském vzdušném útoku (28. září 2025)
Následky ruského vzdušného útoku na Kyjev (28. září 2025)
Východní Ukrajina. Ruský raketomet Uragan na záběrech ruského ministerstva obrany (29. září 2025)
Místní dobře znají cesty i místa, kde se lidé nejčastěji ztrácejí. Někteří uprchlíkům tiše pomáhají, jiní volají policii.

Také tři zdejší obyvatelé utekli přes kopce na západ. „Myslím, že je žene strach,“ říká osmdesátiletá Vasylina, jejíž rodinu kdysi deportovali Sověti na Sibiř. „Bojí se války, mobilizace. Proč by to jinak dělali? Možná je ale lepší jít bojovat a aspoň zemřít nějakou normální smrtí,“ míní.

Zelene má i své vlastní oběti ruské invaze. Na hřbitově vedle kostela jsou hroby pětice místních mužů, kteří padli na frontě. „V roce 2022 bylo z vesnice ve válce asi 200 lidí. Mnozí se vrátili po zranění. Pět jich zemřelo,“ popsal otec Mykola, místní kněz.

Ukrajinci se snaží před bojem utéct do Rumunska, v řece mnozí najdou smrt

Ukrajinci prchající před odvodem nehledají únik jen v Karpatech. Kromě tras přes Rumunsko či Slovensko se stále častěji vydávají i směrem k Maďarsku, Moldavsku nebo dokonce k Bělorusku.

Oblíbenou, ale mimořádně nebezpečnou cestou zůstává přechod přes řeku Tisu na rumunské hranici, kde se muži snaží dostat na druhý břeh v noci jejím přeplaváním – několik desítek z nich už tu zahynulo.

Podle odhadů stanice BBC od února 2022 do listopadu 2023 nelegálně překročilo hranice sousedních zemí téměř dvacet tisíc Ukrajinců v odvodovém věku. Deník The Daily Telegraph odhaduje, že ze země od začátku války uteklo až 650 tisíc mužů v bojeschopném věku.

