Putinova slova zazněla poté, co ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov ve čtvrtek prohlásil, že Trumpova vláda k válce na Ukrajině přistupuje stejně jako vláda jeho předchůdce Joea Bidena. Reagoval tak na středeční výroky šéfa americké diplomacie Marka Rubia o ruské válce proti Ukrajině.
Rubio podle rozhlasové stanice Rádio Svobodná Evropa ve středu v americkém Senátu mluvil o tom, že Washington se ve věci ruské invaze na Ukrajinu nepovažuje za neutrální stranu. „Sankcionovali jsme Rusko a poskytujeme a prodáváme zbraně Ukrajincům,“ řekl.
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Vyzdvihl, jak efektivně Ukrajinci ruské agresi čelí. Konflikt se podle něho nepodaří vyřešit na bojišti, bude potřeba jednání. Uznal zároveň, že vyjednávání uvázlo na mrtvém bodě, protože požadavky Ruska a Ukrajiny zůstávají neslučitelné.
Rubio také senátorům řekl, že americká administrativa dokončuje práce na novém balíku vojenské pomoci pro Ukrajinu v hodnotě 400 milionů dolarů (8,3 miliardy korun).
Lavrov ve čtvrtek připomněl, že Trump opakovaně prohlašoval, že pokud by byl prezidentem už dříve, válka na Ukrajině by nezačala, a že jde o Bidenovu válku. „Nicméně to, co řekl Marco Rubio o roli USA coby nikoli prostředníka, ale podporovatele Ukrajiny, svědčí o opaku,“ řekl Lavrov.
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Podle šéfa ruské diplomacie Rubiovo prohlášení také ukazuje, že postoj Spojených států a Evropy k válce na Ukrajině se příliš neliší.
Spojené státy se od Trumpova návratu do Bílého domu loni v lednu snaží Rusko a Ukrajinu přimět, aby válku trvající od února 2022 ukončily. Americké snahy zatím výsledky nepřinesly, Rusko trvá na územních požadavcích vůči Ukrajině, které jsou pro napadenou zemi nepřijatelné.