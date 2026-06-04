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Rusko může ovládnout Donbas i dosáhnout mírové dohody, tvrdí Putin

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  19:39
Rusko může ovládnout Donbas a zároveň dosáhnout mírové dohody s Ukrajinou. Ve čtvrtek to řekl ruský prezident Vladimir Putin. Rovněž uvedl, že americký prezident Donald Trump, který se snaží mírové řešení zprostředkovat, požádal Rusko o kompromis. Moskva je k takovému kroku připravená, ale kompromis musí učinit i Ukrajina, dodal.
Ruský prezident Vladimir Putin hovoří v Kremlu v Moskvě. (3. června 2026)

Ruský prezident Vladimir Putin hovoří v Kremlu v Moskvě. (3. června 2026) | foto: Ramil SitdikovAP

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov se účastní setkání prezidenta Vladimira...
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Putinova slova zazněla poté, co ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov ve čtvrtek prohlásil, že Trumpova vláda k válce na Ukrajině přistupuje stejně jako vláda jeho předchůdce Joea Bidena. Reagoval tak na středeční výroky šéfa americké diplomacie Marka Rubia o ruské válce proti Ukrajině.

Rubio podle rozhlasové stanice Rádio Svobodná Evropa ve středu v americkém Senátu mluvil o tom, že Washington se ve věci ruské invaze na Ukrajinu nepovažuje za neutrální stranu. „Sankcionovali jsme Rusko a poskytujeme a prodáváme zbraně Ukrajincům,“ řekl.

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Vyzdvihl, jak efektivně Ukrajinci ruské agresi čelí. Konflikt se podle něho nepodaří vyřešit na bojišti, bude potřeba jednání. Uznal zároveň, že vyjednávání uvázlo na mrtvém bodě, protože požadavky Ruska a Ukrajiny zůstávají neslučitelné.

Rubio také senátorům řekl, že americká administrativa dokončuje práce na novém balíku vojenské pomoci pro Ukrajinu v hodnotě 400 milionů dolarů (8,3 miliardy korun).

Lavrov ve čtvrtek připomněl, že Trump opakovaně prohlašoval, že pokud by byl prezidentem už dříve, válka na Ukrajině by nezačala, a že jde o Bidenovu válku. „Nicméně to, co řekl Marco Rubio o roli USA coby nikoli prostředníka, ale podporovatele Ukrajiny, svědčí o opaku,“ řekl Lavrov.

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Podle šéfa ruské diplomacie Rubiovo prohlášení také ukazuje, že postoj Spojených států a Evropy k válce na Ukrajině se příliš neliší.

Spojené státy se od Trumpova návratu do Bílého domu loni v lednu snaží Rusko a Ukrajinu přimět, aby válku trvající od února 2022 ukončily. Americké snahy zatím výsledky nepřinesly, Rusko trvá na územních požadavcích vůči Ukrajině, které jsou pro napadenou zemi nepřijatelné.

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