Ukrajina čelí silnému tlaku USA, mírový plán má přijmout do Dne díkůvzdání

Ukrajina čelí intenzivnímu tlaku ze strany USA, aby rychle přijala plán na ukončení bojů vytvořený administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa a Moskvou. Zástupci americké strany chtějí, aby ho ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přijal do 27. listopadu. Uvedl to list Financial Times s odvoláním na své zdroje.
Americký prezident Donald Trump vítá v Bílém domě ukrajinského lídra Volodymyra...

Americký prezident Donald Trump vítá v Bílém domě ukrajinského lídra Volodymyra Zelenského. (17. října 2025) | foto: Alex BrandonČTK

Ruský prezident Vladimir Putin pořádá tiskovou konferenci po summitu...
Americký prezident Donald Trump se setkává s ukrajinským prezidentem...
Zvláštní vyslanec Bílého domu pro Blízký východ Steve Witkoff poslouchá projev...
Americký prezident Donald Trump a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj...
Zástupci americké administrativy dali Zelenskému najevo, že Trumpovi lidé pracují na „agresivním“ harmonogramu pro dokončení návrhu a že jejich cílem je zakončit válku do konce roku.

Bod po bodu: toto je americký mírový plán pro konec války na Ukrajině

Podle ukrajinských činitelů Američané očekávají, že Zelenskyj dohodu podepíše „před Dnem díkuvzdání“, který se slaví poslední čtvrtek v listopadu. Pak chtějí dohodu prezentovat v Moskvě a celý proces uzavřít začátkem prosince.

Podle Financial Times (FT) je nicméně nepravděpodobné, že se tento harmonogram podaří dodržet, protože podle zástupců ukrajinské prezidentské kanceláře plán obsahuje několik bodů, jež pro Kyjev znamenají nepřekročitelnou mez.

Válka na Ukrajině

Následky ruského vzdušného útoku na Charkov (1. října 2025)
Zraněná obyvatelka Záporoží po ruském vzdušném útoku (28. září 2025)
Následky ruského vzdušného útoku na Kyjev (28. září 2025)
Východní Ukrajina. Ruský raketomet Uragan na záběrech ruského ministerstva obrany (29. září 2025)
Pracují proto na protinávrzích, které představí americké straně. Také se očekává, že ukrajinská občanská společnost se postaví proti jakékoliv dohodě, jež se dá považovat za kapitulaci Ukrajiny nebo za příznivější pro Rusko. Jeho armáda invazi na Ukrajinu vede od 24. února 2022, kdy na sousední zemi zaútočila na rozkaz šéfa Kremlu Vladimira Putina.

„Nehoda o vzácných nerostech 2.0"

„Je to nehoda o vzácných nerostech 2.0,“ podotkl nejmenovaný vysoce postavený ukrajinský činitel v narážce na dohodu, při jejímž vyjednávání ukrajinská strana rovněž byla pod tlakem Trumpovy administrativy a díky které USA získaly přístup ke strategickým surovinám na Ukrajině.

Rusku všechno, Ukrajině nic. Trumpův plán by znamenal kapitulaci, varují analytici

Návrh, pro nějž chtějí Američané získat souhlas Ukrajiny, například předpokládá, že se země napadená Ruskem de facto vzdá Krymu, Luhanské a Doněcké oblasti a že Chersonská a Záporožská oblast budou rozděleny podle současné frontové linie.

Osmadvacetibodový plán by v případě schválení navíc zabránil nejen vstupu Ukrajiny do NATO, ale i rozšiřování Severoatlantické aliance v budoucnu o další země a přinutil by pro Ukrajinu snížit početní stav jejích ozbrojených sil. O omezeních pro ruskou armádu se návrh nezmiňuje.

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

