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Diskuse o Ukrajině bez Ukrajiny není možná, řekl v Oslu Zelenskyj

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  19:45aktualizováno  20:13
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovoří na tiskové konferenci v norském...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovoří na tiskové konferenci v norském Oslu. (20. října 2026) | foto: Cornelius PoppeČTK

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a norský premiér Jonas Gahr St&#248;re...
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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se setkává s norským králem Haakonem v...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovoří na tiskové konferenci v norském...
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Diskuse o Ukrajině se nemůže konat bez Ukrajiny, zdůraznil v úterý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj k možné trojstranné schůzce USA, Ruska a Číny, kterou navrhl ruský prezident Vladimir Putin. Ukrajina je podle Zelenského Spojeným státům vděčná za obnovené sdílení zpravodajských informací a včasných varování před ruskými raketovými útoky.

Zelenskyj to řekl na společné tiskové konferenci s norským premiérem Jonasem Gahrem Störem a finským prezidentem Alexanderem Stubbem v Oslu po jednání se zmocněncem amerického prezidenta Donalda Trumpa Stevem Witkoffem.

„Nevím o čem bude trilaterální schůzka Ameriky, Číny a Ruska, to záleží na nich. Ale samozřejmě, jestliže se bude týkat Ukrajiny, naší budoucnosti, může být přijatelná jen tehdy, když u jednacího stolu budeme my. To je zcela jasné,“ uvedl ukrajinský prezident.

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Zdůraznil, že jeho země válku s Ruskem neprohrává, ale ztrácí lidské životy a čas. Ruská armáda z Putinova rozkazu sousední zemi napadla v únoru 2022.

„V uplynulém týdnu jsme v tichosti dosáhli značného pokroku směrem k mírovému řešení války na Ukrajině,“ uvedl po společné schůzce s Witkoffem finský prezident Stubb.

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Norský premiér Stör dodal, že schůzka proběhla dobře a konstruktivně a že Evropa musí být přítomna u jednání týkajících se osudu Ukrajiny.

Witkoff se tiskové konference nezúčastnil. Stubb to odůvodnil tím, že se jedná o tiskovou konferenci politických lídrů.

Witkoff podle norského premiéra odcestuje z Osla do Petrohradu. Ruská agentura TASS později jeho cestu do Ruska potvrdila.

Válka na Ukrajině

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