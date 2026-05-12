„Chtěl jsem hlavně vidět, jak vypadá každodenní život civilistů, ne přímo frontu,“ říká Jan Medved. Devětadvacetiletý mechanik ze Slovinska strávil pět dní v Kyjevě a ve Lvově. Navštívil také Buču a Irpiň, města, která během okupace zpustošila ruská vojska. Na Ukrajině okusil běžný život ve městech, nad nimiž pravidelně znějí sirény varující před útoky.
Medved své plány dlouho tajil před rodinou i přáteli, kteří považovali cestu do válčící země za příliš riskantní. Podle něj ale nešlo o hledání adrenalinu. Chtěl pochopit realitu konfliktu.
Úřady doporučují turistům sledovat varování před útoky pomocí mobilních aplikací a mít neustále u sebe doklady.