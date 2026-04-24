„Je to nějaká ekologická katastrofa. Co mám dělat? Už tu nechci zůstat. Musím odjet. Proč se to děje? Vůbec to nejde smýt. Je to prostě noční můra,“ uvedla obyvatelka Tuapse ve videu na Telegramu.
Kvalita ovzduší ve městě se prudce zhoršila poté, co ukrajinská bezpilotní letadla v pondělí zasáhla ropnou rafinerii, kterou obratem zachvátil masivní požár. Tuapse zahltil kouř a obyvatelé začali sdílet záběry i svědectví o zhoršujících se podmínkách. Hasičům se oheň dosud nepodařilo uhasit.
Další obyvatelka zveřejnila video z jízdy autem po městě. „Pane prezidente Putine, chodili jsme k volbám, volili jsme vás, věřili jsme vám. A nějakou dobu jsme opravdu byli chráněni, všechno bylo v pořádku. Ale v určitém okamžiku se to všechno zhroutilo,“ vzkázala.
„Nevím, co bude dál. Nevím, komu věřit – vám, vládě, nebo komu vlastně. Co si mám myslet, když vidím tuhle hrůzu a když obyvatelé mého milovaného města trpí,“ pokračovala rozčílená žena.
Na proválečných telegramových kanálech se brzy objevila srovnání s historickými katastrofami. „To, co se teď děje v Tuapse, je Hirošima, jen bez radiace,“ uvedl kanál RIA Kaťuša odkazem na japonské město zničené americkou atomovou bombou v roce 1945.
Bloger Pavel Kučmirov, známý pod přezdívkou „Shakespeare“ a spojený s proruskými silami v ukrajinském Donbasu, prohlásil, že Tuapse „už neexistuje“ a přirovnal situaci k jaderné havárii v Černobylu z roku 1986.
„Půda je otrávená, voda je otrávená, vzduch je otrávený. Právě teď tam padá černý déšť, jako v Hirošimě – voda smíchaná s ropnými sazemi,“ uvedl podle portálu The Kyiv Independent
Ruské úřady po třech dnech od zásahu potvrdily, že se do ovzduší dostaly zplodiny hoření a v několika částech města naměřily zvýšené koncentrace škodlivin, jako jsou benzen, xylen nebo saze. Kvůli požáru byly v Tuapse dočasně uzavřeny školy a školky.
Úřednici lidem doporučili omezit pobyt venku, nosit ochranné masky a v případě potíží vyhledat lékaře. Úřady zároveň tvrdí, že se situace zlepší, jakmile se podaří požár zcela uhasit. Satelitní fotografie mezitím ukázaly ropnou skvrnu v Černém moři, která se posouvá směrem k pobřeží.
Rafinerie v Tuapse patří společnosti Rosněft a byla schopna zpracovat 12 milionů tun ropy ročně. Ve městě je také jeden z nejdůležitějších přístavů na jihu Ruska, přes který se vyváží ropa, uhlí nebo hnojiva. Ukrajina útočí na ruskou ropnou infrastrukturu s vysvětlením, že se snaží snížit příjmy Moskvy z prodeje ropy, a omezit tak její možnosti dál financovat válku.