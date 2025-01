Ústupky musí učinit Ukrajina i Rusko, míní Trumpův kandidát na šéfa diplomacie

„Tenhle konflikt musí skončit,“ řekl Rubio k ruské agresi na Ukrajině. Vyjádření zaznělo před zahraničním výborem Senátu, který jeho nominaci na klíčovou vládní funkci posuzuje. „Bude to složitá práce,“ poznamenal Rubio ohledně míru na Ukrajině.

Znovuzvolený exprezident Trump v kampani vyhlašoval, že téměř tři roky trvající ruskou agresi proti Ukrajině by ukončil do 24 hodin od návratu do Bílého domu. Nikdy však veřejně nevysvětlil, jak toho chce dosáhnout, a před několika dny připustil, že na to bude potřebovat měsíce. Plány vznikající administrativy příliš nevyjasnil ani Rubio, který uvedl, že doufá v dojednání příměří.

Podle deníku The New York Times (NYT) řekl, že by v tomto ohledu mohly sehrát důležitou roli „sankce a ukončení sankcí“, které na Rusko uvalil Západ. „Skutečná diplomacie si bude žádat ústupky od všech stran zapojených do těch rozhovorů,“ míní 53letý senátor.

Oficiální stanovisko Washingtonu by podle něj mělo být takové, že válku je potřeba ukončit. Administrativa končícího prezidenta Joea Bidena podobně jako evropští představitelé uváděla, že válku může kdykoli ukončit ruský prezident Vladimir Putin, když stáhne vojska z ukrajinského území. Zároveň podporovala obranu Ukrajiny dodávkami vojenského vybavení za desítky miliard dolarů, zatímco Rubio byl jedním z mála senátorů, kteří loni hlasovali proti návrhu zahrnujícímu dodatečné financování této podpory.

Nyní je prakticky jisté, že se dlouholetý republikánský zákonodárce stane ministrem zahraničí USA. Republikánská strana má v Senátu většinu a podporu Rubiovi při dnešním slyšení vyjádřil také nejvýše postavený člen Demokratické strany v zahraničním výboru.

Čínská hrozba

Rubio je členem Senátu od roku 2011 a je považován za zahraničněpolitického jestřába. Syn přistěhovalců z Kuby dlouhodobě kritizuje Čínu a Írán a je prominentním spojencem Izraele. Zároveň patří mezi republikány, kteří Trumpa při jeho vstupu do vrcholné politiky před volbami roku 2016 kritizovali, ale později se stal jeho obhájcem.

„Během prvního mandátu prezidenta Trumpa americká síla odrazovala naše protivníky a dávala nám výhodu v diplomacii,“ řekl v Senátu. Za jednoho z hlavních protivníků USA považuje Čínu, jejíž vliv se snažila Bidenova vláda omezovat utužováním spojenectví s jinými asijskými zeměmi. „21. století bude definované tím, co se stane mezi Spojenými státy a Čínou,“ uvedl Rubio.

Nedojde-li k „dramatické“ změně, pak se podle něj budou muset USA do konce dekády potýkat s bezprostřední hrozbou čínské invaze na Tchaj-wan. Washington musí dát Pekingu jasně najevo, že cena za takovouto intervenci by byla příliš vysoká, řekl Rubio.

USA podle něj musí také přidat v ekonomickém soupeření s Čínou. „Pokud budeme pokračovat po cestě, na níž jsme teď, pak za méně než deset let bude prakticky všechno, na čem nám v životě záleží, závislé na tom, jestli nám Čína dovolí to mít nebo ne,“ řekl.

Podle Reuters by mohlo plénum amerického Senátu schválit jeho jmenování ministrem zahraničí už v pondělí, tedy v den Trumpovy inaugurace.