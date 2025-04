13:24

Jen co Donald Trump práskl do stolu a pohrozil koncem mírových jednání, snaží se Moskva ukázat přívětivější tvář. Po velikonočním (ne)příměří se objevila zpráva, že Vladimir Putin je ochoten zastavit boje podél současné frontové linie. Kreml to sice rychle popřel, ale dávalo by to smysl. Ruská armáda totiž na žádné větší územní zisky nemá v tuto chvíli kapacity.