Lidé uhořeli ve svých bytech, celé rodiny. Přeživší popisují ruský masakr v Ternopilu

Autor:
  12:45
Lidé hořeli zaživa ve svých bytech a nemohli se dostat ven, říkají očití svědci o středečním ruském útoku na západoukrajinské město Ternopil. Úder na obytnou čtvrť si vyžádal 26 obětí včetně tří dětí. Hasiči a záchranáři v troskách budov pokračují v pátrání po 22 pohřešovaných.

Válka na Ukrajině

„Lidé vybíhali z domů s dětmi a domácími mazlíčky v pyžamech a županech a mířili do nejbližších krytů. Naše rodina měla štěstí, dostali jsme se do bunkru v pár minutách mezi útoky šáhidů a salvou ruských střel,“ popsala portálu Hromadske jedna z obyvatelek města.

Ukrajinští hasiči a záchranáři pracují na místě ruského útoku v Ternopilu, který zasáhl obytnou budovu. (19. listopadu 2025)
Rusové na Ternopil udeřili v noci na středu pomocí dronů a raket. Útok poničil obytné budovy, jedna z vícepatrových bytovek se částečně zřítila.

„Jen tak tak jsem vyvázl. Raketa zasáhla sousední dům, hodilo to se mnou o zeď a pak na mě spadla omítka,“ vypověděl muž ve středním věku.

Rusové zabili na západě Ukrajiny přes 20 lidí. Polsko zavřelo letiště, vyslalo stíhačky

„Tehdy jsme si ani já, ani těch půl tisíce lidí v úkrytech, neuvědomovali děsivé následky těchto zásahů. To přišlo až s prvním odvoláním poplachu a dýmem, černým jako smola, který zakryl téměř celé nebe,“ dodal.

Po útoku je podle portálu Ukrajinska pravda zraněných 93 lidí, z toho 18 dětí. Hasičům se zatím podařilo z ruin vyprostit několik desítek lidí. Pátrání stále pokračuje. Přihlíží mu místní obyvatelé, z nich řada má pod troskami své blízké. Na místě jsou psychologové, jejichž pomoci mohou lidé využít.

„Vnučka na sobě měla bílou bundu“

Další žena popsala, že u částečně zříceného bytového domu se okamžitě začali srocovat lidé. Část z budovy spadla na vedlejší školku, takže všude kolem ležely poházené dětské boty, oblečení nebo výtvarné potřeby.

„U paneláku stál dědeček s očima zalitýma slzami. Nechtěl mluvit, nedokázal ze sebe vydat jediné slovo. Až když mu zazvonil telefon, řekl, že jeho vnučka na sobě měla bílou bundu a stále ji hledají,“ uvedla.

Později se na sociálních sítích objevila fotografie těla ženy v dlouhé bílé bundě, kterou hasiči našli pod troskami. Zřejmě nestihla vyběhnout ven.

„V osmém a devátém patře to byla hrůza“

„Bydlíme ve třetím patře. Vyšla jsem ven až ve chvíli, kdy náš dům začal hořet. Z našich sousedů na našem patře nikdo nezemřel. Ale tam, v osmém a devátém, to je hrůza. Celé rodiny. Matku s dvěma malými dětmi hledají, manžel přežil,“ popsala seniorka Olga ze zříceného domu.

Mezi oběťmi zásahu je i Vitalij Dolynjak, který zahynul se svým malým synem Davydem. Jeho manželka a dvě dcery jsou po útoku ve vážném stavu v nemocnici. Dolynjak se věnoval dobrovolnické práci a pomáhal ukrajinským vojákům. Specializoval se na opravu armádních vozidel.

Válka na Ukrajině

Poškození utrpěla také další nedaleká bytovka. Podle svědků raketa explodovala těsně před domem, takže obrovská ohnivá koule spálila zvenčí na 55 bytů. „Tam lidé zahynuli ve svých domovech, uhořeli,“ popsal jeden ze svědků. Místní jsou přesvědčeni o tom, že Rusové mířili na civilní cíle úmyslně se záměrem zabít co nejvíce lidí.

Ternopil, který leží blíže k polským hranicím než metropole Kyjev, byl od začátku invaze zřídka terčem útoků. Záběry na sociálních médií zachycují rakety letící přes oblohu směrem k městu, avšak téměř žádné známky reakce protivzdušné obrany ze země, uvádí stanice BBC.

Ternopil

Ternopil

Rusko v noci na čtvrtek vyslalo na Ukrajinu dalších 136 dronů, z nichž z nichž 106 se podařilo zneškodnit, informovalo ukrajinské letectvo. Zaznamenalo 29 zásahů na 16 místech.

Moskva míří své útoky zejména na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a popírá, že by útočila na civilisty. Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině ve své nejnovější zprávě uvedla, že jen v říjnu bylo zabito nejméně 148 civilistů a dalších 929 utrpělo zranění.

Celkem si invaze na Ukrajinu podle ní vyžádala životy nejméně 14 500 civilistů včetně stovek dětí, dalších 38 tisíc lidí utrpělo zranění. Naprostou většinu obětí OSN eviduje na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí Rusko. Skutečný počet obětí bude nejspíše podstatně vyšší.

Lidé uhořeli ve svých bytech, celé rodiny. Přeživší popisují ruský masakr v Ternopilu

