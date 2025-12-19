Poprvé jsme zasáhli tanker ruské stínové flotily ve Středozemním moři, hlásí Kyjev

  12:20
Ukrajina poprvé zasáhla a kriticky poškodila tanker ruské stínové flotily ve Středozemním moři. Píše to agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaný zdroj v ukrajinské tajné službě SBU. Tyto informace nelze nezávisle ověřit.
ilustrační snímek | foto: iDNES.cz

Zasažené plavidlo bylo v době útoku, který podnikly bezpilotní letouny, prázdné. Jde o tanker jménem Quendil plující pod vlajkou Ománu.

Podle internetové služby Vesselfinder se tanker kolem 12:00 SEČ nacházel ve východním Středomoří na jihozápad od Kréty. Jako stínová flotila bývají označována zahraniční plavidla, která přepravují ruské ropné produkty a s jejichž pomocí Moskva obchází exportní omezení.

Zpráva přichází poté, co Turecko v předchozích týdnech řešilo v Černém moři tři incidenty, které se týkaly tankerů plujících do Ruska. Podle médií nejméně dvě tyto lodě mohly být součástí ruské stínové flotily. Terčem úderů se pokaždé staly prázdné tankery plující do přístavu Novorossijsk.

Útok na další tanker ruské stínové flotily: Ukrajinci ukázali zásah na videu

Příjmy z prodeje ropy jsou pro Moskvu důležitým zdrojem příjmů. Rusko z těchto peněz může financovat válku. Ruský prezident Vladimir Putin označil útoky na tankery v Černém moři za pirátství. Pohrozil, že Rusko své údery rozšíří na ukrajinské přístavy i lodě, které do nich vplouvají.



