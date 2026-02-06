Výpadek Starlinku ochromil ruské velení. Čelí katastrofě, tvrdí Ukrajinci

Ruská armáda čelí hromadnému selhání terminálů satelitního systému Starlink, což vedlo k ochromení velení a incidentům přátelské palby. Uvedlo to ukrajinské partyzánské hnutí Ateš. Podle poradce ukrajinského ministra obrany výpadek komunikace ovlivnil koordinaci Rusů podél celé frontové linie a nepřítel čelí katastrofě.
Ruští vojáci se na frontě u ukrajinského města Sumy připravují na vypuštění útočného dronu Molnija. (3. února 2026)

Ruští vojáci se na frontě u ukrajinského města Sumy připravují na vypuštění útočného dronu Molnija. (3. února 2026)

Přijímač systému Starlink
Kreminna. Ukrajinský voják s internetovým modulem Starlink (6. ledna 2023)
Ukrajinský voják nedaleko Avdijivky připravuje internetový modul Starlink. (20. února 2024)
Ilustrační snímek - Starlink.
„Naše zdroje ze 122. střeleckého pluku na frontě u Kupjansku a 1152. pluku u Záporoží hlásí stejnou situaci – velení ruských jednotek je prakticky paralyzováno,“ uvedl podle portálu RBC-Ukrajina Ateš.

Ruští komunikační specialisté jsou podle něj nyní v zoufalé situaci. „Pokusy o nasazení záložních komunikačních kanálů selhávají jeden po druhém. Standardní systémy elektronického boje pravidelně ruší signály, včetně signálů vlastních rádií,“ doplnila partyzánská skupina.

Rusům přestal fungovat Starlink, Ukrajina může získat zásadní výhodu na bojišti

Poté, co se na přelomu ledna se objevila informace, že Rusové ve zvýšené míře nasazují drony napojené na systém Starlink, aby se vyhnuly ukrajinské protivzdušné obraně, reagovalo ukrajinské ministerstvo obrany ve spolupráci se společností SpaceX zavedením nových pravidel pro provoz terminálů, zejména při jejich používání za pohybu.

Ukrajinské síly začaly urychleně prověřovat všechny terminály Starlink určené k obranným účelům a bez ověření je vyřazovaly z provozu. Tato opatření nyní výrazně zkomplikovala situaci ruské armádě, jejíž vojáci začali odstavování Starlinku na bojišti hlásit hromadně ve středu večer.

Bez spolehlivého spojení na frontě se situace rychle mění v chaos. Už nyní se nedostatečná koordinace projevuje značnými ztrátami, které nejsou způsobeny pouze protivníkem, upozorňuje Ateš.

Ruští vojáci se na frontě u ukrajinského města Sumy připravují na vypuštění útočného dronu Molnija. (3. února 2026)
Přijímač systému Starlink
Kreminna. Ukrajinský voják s internetovým modulem Starlink (6. ledna 2023)
Ukrajinský voják nedaleko Avdijivky připravuje internetový modul Starlink. (20. února 2024)
V oblasti Záporoží se podle ní v důsledku selhání komunikace odehrála v ruských řadách přátelská palba – formace o sobě navzájem neměly žádné informace a začaly po sobě střílet. „Výsledkem bylo, že si samy zlikvidovaly útočnou skupinu složenou z dvanácti vojáků,“ tvrdí Ateš.

Podle poradce ukrajinského ministra obrany Serhije Beskrestnova výpadek komunikace ovlivnil koordinaci Rusů na celé frontě. „Nepřítel na frontě nečelí potížím, čelí katastrofě. Veškeré velení a řízení vojsk se zhroutilo. Na mnoha úsecích byly zastaveny útočné akce, uvedl.

Podle portálu Ukrajinska pravda hlásí problémy s provozem terminálů Starlinku také ukrajinské síly, ale komunikace se postupně obnovuje. „Nová pravidla pro ověřování terminálů způsobila v naší brigádě dočasné výpadky komunikace, částečně kvůli nesprávnému zadávání čísel a kódů. Menší problémy však byly rychle vyřešeny a většina terminálů zůstala v provozu,“ uvedl Oleksandr Kurbatov z ukrajinské 128. brigády.

Rusy zachvátila panika, žádají velení o pomoc

Ukrajinští vojáci na frontě u Záporoží popsali, že nepřítele po výpadku Starlinku zachvátila panika. „Existuje problém s ruskou komunikací. Podle informací z dalších jednotek se intenzita ruských vojenských akcí snížila. V našem sektoru je použití ruských dronů o něco nižší než obvykle,“ uvedl Dmitrij Pelych, šéf komunikační formace z ukrajinské 118. brigády.

Podotkl ale, že Rusové stále disponují jinými komunikačními prostředky a boje na frontové linii pokračují. „Pro nás je to velká výhoda – bojové drony, které dříve létaly hluboko do ukrajinského území přes Starlink, jsou nyní omezeny. Takové změny budou mít pozitivní účinek,“ dodal Pelych.

Serhij Skibčik, vedoucí komunikace ukrajinské 65. brigády, uvedl, že Rusové nainstalovali Starlink na drony Šáhid a Molnija. Blokování těchto terminálů dalo ukrajinským silám příležitost bezpečněji reagovat na hrozby. „Je důležité pochopit, že jde o situační úlevu a Rusové najdou způsob, jak nedostatek Starlinku kompenzovat,“ upozornil Skibčik.

Běloruská agentura Nexta upozornila na video, na kterém ruští vojáci v souvislosti s výpadkem Starlinku žádají své velení o nákup nového vybavení. „Ztratili jsme spojení,“ tvrdí na záběrech s tím, že nemají žádné rádiové mosty ani stanice pro „ofenzivní operace a odrážení nepřátelských útoků“. Video nelze ověřit z nezávislých zdrojů.

