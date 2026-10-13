Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ukrajina drony poškodila průmyslovou zónu v Rusku, Moskva útočila na Mykolajiv

Autor: ,
Sledujeme online   7:24
Ukrajinská protivzdušná obrana v akci během raketového a dronového útoku na...

Ukrajinská protivzdušná obrana v akci během raketového a dronového útoku na Kyjev (30. září 2026) | foto: Profimedia.cz

Pyrotechnici ukrajinské záchranné služby nakládají na odminovací vůz...
Záchranáři vyprošťují tělo člověka, který zahynul pod troskami bytového domu...
Záchranáři evakuují dvaadvacetiletou Alinu, kterou našli zraněnou pod troskami...
Záchranáři evakuují dvaadvacetiletou Alinu, kterou našli zraněnou pod troskami...
27 fotografií
Ukrajina v noci na úterý podnikla rozsáhlý vzdušný úder na ruský Stavropolský kraj, kde trosky sestřeleného dronu poškodily průmyslovou zónu v Něvinnomyssku. Na síti Telegram to v úterý ráno oznámil tamní gubernátor Vladimir Vladimirov. Útokům v noci čelila i Ukrajina, ruské drony zasáhly a poškodily nákladní terminál v přístavním městě Mykolajiv.

Vladimirov rozsah škod v Něvinnomyssku ani místo poškození neupřesnil. Sdělil, že škody se vyhodnocují a že opraváři již pracují na jejich odstranění. Agentura Reuters poznamenala, že ve městě je mimo jiné velký chemický závod. Gubernátor dále uvedl, že protivzdušná obrana v jeho kraji vzdušný útok odrazila.

Ukrajinské údery vyřadily „ruský Google“. Boti a trollové v zahraničí utichli

Ukrajina více než čtyři roky vzdoruje ruské invazi, jejíž součástí jsou prakticky každodenní útoky drony, střelami či raketami po celé zemi. Ukrajina v sebeobraně podniká rovněž vzdušné údery na cíle v Rusku.

Kyjev i Moskva tvrdí, že se zaměřují výhradně na vojenské cíle či na cíle související s armádou a vedením války. Při útocích ale umírají i civilisté. Většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská armáda.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

S uvázlým kamionem pod mostem přijel zápolit už třetí tank, lidé chtějí radit

Vyprošťovací tank hasičů se snaží vytáhnout uvázlý náklad pod mostem ve...

Hasiči se celý čtvrtek pokoušeli vyprostit kamion s vrtnou soupravou uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze 4. První vyprošťovací tank se porouchal a tak ho hasiči odstavili. Náhradní tank s ní...

KVÍZ: Augle, fčil, rola, pali. Jak dobře rozumíte brněnskému hantecu?

Hrad Špilberk shlížející na Brno byl založen v druhé polovině 13. století...

Brněnský hantec, neboli slang kombinující češtinu s řadou cizích jazyků, proslavil už před 50 lety bavič a silák Franta Kocourek. Později tuto brněnskou pouliční mluvu zpopularizoval při svých...

Olympionici i mistři světa. Které sportovní osobnosti kandidují v obecních volbách?

Zleva Milan Petržela, Alois Hadamczik a Milan Antoš

Už v pátek a sobotu se uskuteční komunální volby, na kandidátkách zavedených stran i místních hnutí nechybí řada známých aktivních sportovců, trenérů, olympioniků i mistrů světa. Podívejte se, které...

Výsledky voleb: Starostové vyhráli v Praze, ANO ovládne šest krajských měst

Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Petr...

V komunálních volbách jsou sečtené všechny hlasy. V Praze zvítězilo STAN, před SPOLU pro Prahu, Prahou sobě a hnutím ANO. Do zastupitelstva se dostali také Piráti. Hnutí premiéra Andreje Babiše...

Volební mapa 2026: prohlédněte si, kdo vyhrál ve vaší obci

Mapa s průběžnými volebními výsledky

Jak dopadly volby ve vaší obci? Podívejte se do volební mapy. Výsledky se dají snadno zjistit ve volebním speciálu iDNES.cz. Stačí zadat jméno obce a rozbalí se podrobné výsledky ve volební mapě...

Provoz na D2 zastavila nehoda osobního auta a náklaďáku, jeden těžce zraněný

ilustrační snímek

Vážná nehoda zastavila dnes časně ráno provoz na dálnici D2 u Břeclavi. Ve směru na Slovensko se srazilo osobní a nákladní vozidlo. Záchranná služba podle mluvčí Michaely Bothové od nehody...

13. října 2026  7:15,  aktualizováno  7:55

CSG získala největší podíl v kanadském výrobci vesmírných technologií. Vlastní 9,5 procenta

Miliardář Michal Strnad, předseda představenstva a majitel výrobce munice a...

Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada získala 9,5procentní podíl v kanadském výrobci vesmírných technologií MDA Space, a stala se tak jejím největším...

13. října 2026  7:33

Ukrajina drony poškodila průmyslovou zónu v Rusku, Moskva útočila na Mykolajiv

Sledujeme online
Ukrajinská protivzdušná obrana v akci během raketového a dronového útoku na...

Ukrajina v noci na úterý podnikla rozsáhlý vzdušný úder na ruský Stavropolský kraj, kde trosky sestřeleného dronu poškodily průmyslovou zónu v Něvinnomyssku. Na síti Telegram to v úterý ráno oznámil...

13. října 2026  7:24

Možná ano, bylo by to vzrušující, nevyloučil Trump schůzku s Kim Čong-unem

Kim Čong-un (vpravo) a Donald Trump v demilitarizované zóně mezi oběma Korejemi...

Prezident Spojených států Donald Trump nevyloučil setkání se severokorejským diktátorem Kim Čong-unem během své listopadové návštěvy Asie. Trump novinářům sdělil, že si s Kimem rozumí. Americký...

13. října 2026  6:56

Putin chce dohodu víc než Zelenskyj, příměří porušují obě strany, prohlásil Trump

Putin nechce zaútočit na země NATO, prohlásil Trump (4. září 2026)

Ruský prezident Vladimir Putin má větší zájem dohodnout se než hlava ukrajinského státu Volodymyr Zelenskyj. V pondělí to prohlásil americký prezident Donald Trump. Trump také na otázku dodržování...

13. října 2026  6:37

Noc byla mrazivá a ještě větší ochlazení přinese víkend. Přijde sněžení, varuje ČHMÚ

V Krkonoších nasněžilo. (12. října 2026)

V pondělí napadla první souvislá sněhová vrstva na českých horách a noc na úterý přinesla teploty pod bodem mrazu. Počasí v dalších dnech bude sice slunečné, ale o víkendu se citelně ochladí. A bude...

13. října 2026  6:23

Panamu zasáhlo další silné zemětřesení, oběti zatím známy nejsou

Lidé stojí na ulici po zemětřesení, které zasáhlo oblast jižního pobřeží...

Panamu zasáhlo zemětřesení o síle 6,1. V úterý o tom informovalo evropské středisko EMSC. Před týdnem tuto středoamerickou zemi postihlo zemětřesení o síle 7,7 stupně, po kterém následovalo více než...

13. října 2026  6:21

Poslanci mají jednat o návrhu vlády na mimořádnou daň z růstu marží rafinerií

Ministryně financí Alena Schillerová ve Sněmovně

Poslanci začínají projednávat návrh vlády Andreje Babiše na zavedení mimořádné daně na rafinerie pro letošní a pro příští rok. Vláda návrh zdůvodňuje růstem marží rafinerií kvůli situaci na světovém...

13. října 2026  5:38

Křížky přepsaly kandidátky. Největší propadlík je z Benešova, skokankou Konečná

Křížkování pomohlo tisícům kandidátů.

V uplynulých komunálních volbách se do zastupitelstev obcí v celé zemi dostaly desítky tisíc kandidátů. Při rozdělování mandátů hraje prim pořadí na listinách, voliči ale přes pětinu z nich...

13. října 2026  5:30

Opilý a zdrogovaný surově ubil batole, viní otce. Soud začne řešit tragédii z ubytovny

Muž obviněný z vraždy syna na Lounsku míří k vazebnímu zasedání u Okresního...

Krajský soud v Ústí nad Labem začne projednávat případ brutální vraždy malého dítěte na ubytovně v Drahomyšli na Lounsku. Šestadvacetiletý muž tam podle obžaloby surově napadl svého syna. Batole...

13. října 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Mezinárodní měnový fond zhoršil výhled české ekonomiky, letos čeká růst 1,8 procenta

ilustrační snímek

Mezinárodní měnový fond zhoršil výhled české ekonomiky, když nově očekává růst HDP letos o 1,8 procenta a příští rok o 1,9 procenta, oproti jarní prognóze 2,2 procenta v obou letech.

13. října 2026,  aktualizováno  4:14

Obec volebních kouzel na konci světa. Jak „černé duše“ z Moldavy narazily u soudu

Premium
Komunální volby v Moldavě na Teplicku. Vyškrtnutí voliči se domáhali práva...

Starosta krušnohorské Moldavy David Leitermann před volbami vyškrtl ze seznamu 22 voličů, o kterých tvrdí, že v obci bydlí jen na papíře a ve skutečnosti zde nežijí. Riskoval, že soud volby zruší,...

13. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.