Vladimirov rozsah škod v Něvinnomyssku ani místo poškození neupřesnil. Sdělil, že škody se vyhodnocují a že opraváři již pracují na jejich odstranění. Agentura Reuters poznamenala, že ve městě je mimo jiné velký chemický závod. Gubernátor dále uvedl, že protivzdušná obrana v jeho kraji vzdušný útok odrazila.
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Ukrajinské údery vyřadily „ruský Google“. Boti a trollové v zahraničí utichli
Ukrajina více než čtyři roky vzdoruje ruské invazi, jejíž součástí jsou prakticky každodenní útoky drony, střelami či raketami po celé zemi. Ukrajina v sebeobraně podniká rovněž vzdušné údery na cíle v Rusku.
Kyjev i Moskva tvrdí, že se zaměřují výhradně na vojenské cíle či na cíle související s armádou a vedením války. Při útocích ale umírají i civilisté. Většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská armáda.