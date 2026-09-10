Ukrajinci slaví rekord. Jejich drony uletěly 3300 km, zničily závod na Sibiři

Z přístavu v Machačkale na pobřeží Kaspického moře ráno stoupal dým. Lidé hlásili, že se ve městě ozývají výbuchy. Nezazněly sirény varující před náletem, protivzdušná obrana ale zasahovala proti dronům.
Fjodor Ščukin, šéf Dagestánské autonomní republiky, jejíž je Machačkala metropolí, uvedl, že od trosek sestřelených dronů se vzňala přístavní infrastruktura a divadlo. Hasiči požáry uhasili, nikomu se nic nestalo.
Novyj Urengoj
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Machačkala je jediný nezamrzající ruský hlubokovodní přístav v Kaspickém moři. Obsluhuje nákladní lodě převážející naftu, obilí a další zboží. Na Machačkalu ukrajinské drony útočily už v minulosti, mířily například na tamní rafinerii.
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Kvůli hrozbě příletu ukrajinských dronů úřad pro civilní letectví Rosaviacija v noci na čtvrtek dočasně přerušil provoz na letišti v Machačkale, Vladikavkazu, Grozném, Krasnodaru a Soči.
U nábřeží v Soči ve středu večer zaútočily bezposádkové čluny a zranily osm lidí, uvedl krizový štáb Krasnodarského kraje. Pět lidí záchranáři odvezli do nemocnice. Video zachytilo okamžik detonace u přímořské promenády.
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Rusko vede proti Ukrajině už čtyři a půl roku útočnou válku. Ukrajinská armáda se brání a podniká odvetné útoky v ruském vnitrozemí. Míří především na vojenskou a ropnou infrastrukturu, někdy ovšem zasáhne i civilní objekty. Škody, které po ukrajinských útocích zůstávají v Rusku, jsou ale výrazně menší oproti ztrátám, které Rusko dlouhodobě způsobuje Ukrajině.
Obě strany hlásí po útocích mrtvé a raněné
Ukrajinské a ruské úřady ve čtvrtek informovaly o nejméně pěti obětech vzájemných úderů. V jihoukrajinském přístavním městě Mykolajiv jsou po ruském útoku hlášeni čtyři mrtví, zatímco v ruské Voroněžské oblasti na jihozápadě země zahynul při úderu ukrajinského dronu jeden člověk.
„Ruské vzdušné údery ve středu a v noci na čtvrtek zasáhly civilní a průmyslovou infrastrukturu v Mykolajivu, což si vyžádalo čtyři mrtvé a 19 zraněných,“ uvedl šéf regionální správy Georgij Rešetilov. Oběťmi jsou dva muži ve věku 43 a 53 let a dvě ženy ve věku 45 a 64 let. Mezi zraněnými je osm mužů, osm žen, dva chlapci a dvouletá dívka.
Poškozeny byly administrativní budova, okna bytového domu, soukromý dům, hotel, osobní automobil, garáž, sklad, zařízení vězeňské služby a prázdný sklad. Útoky Rusko podle ukrajinských úřadů provedlo pomocí bezpilotních letounů, leteckých pum a raket.
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Ruské ministerstvo obrany mezitím uvedlo, že nad několika oblastmi v noci na čtvrtek sestřelilo 448 ukrajinských bezpilotních letounů. Jedna žena narozená v roce 1983 zahynula a další dva lidé utrpěli zranění poté, co úlomky dronu spadly na dům v Borisoglebsku ve Voroněžské oblasti, uvedl dnes tamní gubernátor Alexandr Gusev. Protivzdušná obrana podle něj nad oblastí sestřelila 19 dronů.
Na Ukrajině Rusko podle prohlášení svého ministerstva obrany zasáhlo vojenské objekty v přístavu Čornomorsk v Oděské oblasti, dvě plavidla nedaleko Oděsy a sklad dronů v Mykolajivu.