Jsme ve válce s KLDR. Kyjev potvrdil první střet se severokorejskými vojáky

„Boje nebyly systematicky organizované, nešlo o střetnutí se všemi mobilizovanými silami,“ popsal Umerov jihokorejské televizi KBS.

Ministr obrany očekává, že pět severokorejských jednotek, každá s přibližně třemi tisíci vojáky, bude rozmístěno na severovýchodě, východě a jihovýchodě frontové linie, která je přibližně 1 500 kilometrů dlouhá.

Šéf ukrajinského centra pro boj s dezinformacemi Andrij Kovalenko v pondělí uvedl, že první vojáci KLDR se už v Kurské oblasti na západě Ruska dostali pod ukrajinskou palbu. Podrobnosti k tomu neuvedl, informaci podle tisku zatím nebylo možné ověřit. V ruské Kurské oblasti ukrajinské jednotky bojují od začátku srpna.

Špatně vycvičení a podvyživení

Podle analytiků je příliš brzy na to říci, jak rusko-severokorejské spojenectví změní dynamiku konfliktu. Ačkoli příchod vojáků KLDR zmírní tlak na Rusko, aby do bojů povolávalo více vlastních občanů, podle odborníků budou vojenské výhody pro Kreml omezené.

Americký ministr zahraničí Antony Blinken uvedl, že Moskva severokorejské muže cvičí v používání dělostřelectva, dronů a v základních pěchotních operacích, včetně čištění zákopů, což naznačuje, že plně hodlá tyto síly používat v operacích na frontě. Budou ale bojovat na neznámém území, s novými zbraněmi a pod vlajkou cizí země.

Podle deníku The Guardian se předpokládá, že severokorejské síly v Rusku zahrnují 500 důstojníků a malý počet generálů, jakož i příslušníky elitních jednotek Storm Corps, kteří jsou lépe vycvičeni a živeni než většina jejich spolubojovníků, kteří jsou pravděpodobně špatně vybaveni a náchylní k nemocem a podvýživě.

„Severokorejští vojáci to budou to považovat za čest, že byli vybráni k odjezdu do Ruska. Myslím si však, že většina z nich se domů živá pravděpodobně nevrátí,“ popsal Lee Woong-gil, bývalý příslušník Storm Corps, jenž v roce 2007 utekl do Jižní Koreje.

Ačkoli každý Severokorejec vyslaný bojovat po boku ruských vojáků má nárok na měsíční plat ve výši dvou tisíc dolarů (46 tisíc korun), tyto peníze podle jihokorejské zpravodajské služby shrábne vláda KLDR.

Pchjongjang v posledních letech utužil vojenské vztahy s Moskvou a země letos podepsaly obrannou dohodu. V ní slíbily, že vynaloží všechny dostupné vojenské prostředky na pomoc partnerovi v případě války.

Podle Spojených států KLDR dodává do Ruska zbraně a munici, které ruská armáda využívá v bojích na Ukrajině. Američané také uvádějí, že asi osm tisíc severokorejských vojáků je na západě Ruska, kde část území obsadila Ukrajina. Podle ukrajinské rozvědky je v Rusku asi 12 tisíc severokorejských vojáků. Putin nepopřel, že vojáci KLDR v Rusku jsou.