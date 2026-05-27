Rusům se ztratil Sosnovský maniak, zmizení sériového vraha měsíce tajili

Pátrací akce se soustředí na město Ropša nedaleko Petrohradu. Místní obyvatelé podle portálu Meduza viděli muže v civilu, který kolemjdoucím ukazoval pátrací oznámení s Kijkovou fotografií.
Muž se nechvalně proslavil po roce 2000, když spáchal sérii útoků na ženy v petrohradském parku Sosnovka. Oběti přepadával zezadu, chytal je pod krkem a vyhrožoval jim nožem. Podle ruských médií útoky z dálky často působily, jako by šlo o partnerskou dvojici na procházce.
|
Vrah studentky zmizel z vězení. Vykupuje se bojem na Ukrajině, zjistila rodina oběti
Kijko své oběti znásilňoval, okrádal a některé i zabil. Soud ho v roce 2008 shledal vinným ze dvou vražd, osmi sexuálních útoků a jedenácti ozbrojených loupeží a poslal ho na 22 let do vězení. O patnáct let později dostal další rozsudek za vraždu a trest mu prodloužili na 25 let.
Přestože mu do konce trestu zbývalo ještě sedm let, podepsal Kijko v roce 2024 smlouvu s armádou a odešel bojovat na Ukrajinu. Poté, co začátkem loňského roku utrpěl zranění, ho hospitalizovali v Rostově a následně převezli do rehabilitačního zařízení v Kronštadtu. Během léčby se neúspěšně soudil s ministerstvem obrany kvůli výplatám a benefitům.
Když se měl po zotavení vrátit k armádě, zmizel. Kdy přesně se to stalo, není jasné. Portál Fontanka tvrdí, že uprchl v létě 2025, zatímco 47news uvádí začátek podzimu. Pátrání nicméně začalo až letos.
|
Na Ukrajině padl Zelenogradský maniak, své oběti vraždil kladivem
„Předběžné informace naznačují, že ministerstvo obrany po něm vyhlásilo pátrání až v květnu 2026 a jeho útěk do té doby tajilo. Policie se o všem dozvěděla jako poslední. Hlavní správa ministerstva vnitra z toho nebyla nadšená, přesto do pátrání nasadila své kriminalisty,“ uvádí 47news.
Média od začátku ruské invaze na Ukrajinu informovala o smrti hned několika ruský sériových vrahů, které armáda naverbovala z věznic. Na frontě zemřel například Pavel Šuvalov přezdívaný Tulunský maniak, odsouzený za útoky na desítky žen. O život přišli také Jakov Chanukajev nebo Jurij Gricenko, kteří si odpykávali tresty za vraždy a sexuální zločiny.