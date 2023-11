Na Ukrajině padl další ruský generál. Putinova armáda přišla již o sedmého

První zprávy o Zavadského smrti se podle BBC objevily už v úterý večer na veřejně nepřístupném chatu moskevské školy vojenských velitelů. Podle záznamu, se kterým se seznámila ruská redakce BBC, jeden z absolventů psal, že generál se stal obětí výbuchu miny v oblasti bojů.

O tom, že generál zahynul u města Izjum v Charkovské oblasti, informovala ve středu agentura Novorossija, zřízená skupinou Cargrad Media pravoslavného oligarchy Konstantina Malafejeva. Podle jiných zdrojů mohl Zavadskij přijít o život u vsi Krynky v Chersonské oblasti, kde ruská armáda v posledních týdnech bojuje s ukrajinskými jednotkami, které zde vytvořily předmostí na levém, východním břehu řeky Dněpr.

Zprávy o smrti generála Zavadského se objevily také na sociální síti VKontakte.

Moskevskou školu pro velitele Zavadskyj absolvoval v roce 2000. V letech 2018 až 2020 velel elitní jednotce v Moskevské oblasti, Kantemirovské tankové divizi.

V době smrti byl zástupcem velitele 14. armádního sboru, který v mírových dobách býval dislokován v Murmanské oblasti na severu evropského Ruska a byl podřízen velení Severní flotily ruského vojenského námořnictva.

V současnosti je „arktická“ 80. motostřelecká brigáda 14. armádního sboru podle ukrajinského vojenského analytika Konstantina Mašovce součástí ruského uskupení Dněpr a je nasazena v Chersonské oblasti. Také kanál VČK-OGPU na sociální síti Telegram tvrdí, že generál zahynul v oblasti působnosti uskupení Dněpr, a to „v důsledku výbuchu miny v týlu, a ne v boji s nepřítelem“.

Sedm padlých generálů

Ruské ministerstvo obrany dosud o generálově smrti nic neoznámilo, podobně jako v případě smrti jiných vysoce postavených důstojníků, a to ani poté, co o jejich smrti veřejně hovořili jejich známí. Pokud se zprávy o Zavadského smrti potvrdí, stane se sedmým ruským generálem zabitým od začátku ruského vpádu do sousední země.

Čtyři ruští generálové, Andrej Suchoveckij, Vladimir Frolov, Kanamat Botašev a Roman Kutuzov, zahynuli během prvních čtyř měsíců války. Následoval přesně rok bez potvrzených ztrát vysokých ruských důstojníků.

O další generály začalo Rusko přicházet od letošního června, kdy začala ukrajinská protiofenziva. Od léta do konce listopadu zahynuli další dva ruští generálové, náčelník štábu 35. vševojskové armády generálmajor Sergej Gorjačev a zástupce velitele Jižního vojenského okruhu generálporučík Oleg Cokov.

Ukrajinské zdroje od začátku války informovaly o smrti dalších sedmi ruských generálů, avšak přinejmenším v případě tří z nich se ukázalo, že jsou naživu, a ani v případě čtyř dalších nebyla jejich smrt dosud potvrzena.

Každopádně jde o poměrně výrazné ztráty nejvyššího důstojnického sboru. Podle expertů smrt generálů může souviset se zvláštnostmi ruské armády.

Kupříkladu na počátku invaze kvůli problémům se spojením a logistikou se generálové museli osobně pohybovat v blízkosti první linie a svými rozkazy operativně reagovat na změny situace, což zvyšovalo riziko, že budou zabiti. Později generálové umírali kvůli přesným zásahům dalekonosných zbraní, které Ukrajině dodali západní spojenci, napsala BBC.

23. září 2023