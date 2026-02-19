Hledá se kompromis k Donbasu. Vyjednavači znovu mluví o demilitarizované zóně

Na jednáních z posledních týdnů o příměří mezi Ruskem a Ukrajinou se vynořila staronová myšlenka. A sice, že by se z Donbasu po válce měla stát demilitarizovaná zóna, kterou nebude ovládat ani jedna strana konfliktu. S odkazem na tři informované zdroje o tom píše list The New York Times. Ani poslední kolo rozhovorů však podle něj nepřineslo výrazný posun směrem ke konci války. Tu Rusové rozpoutali před čtyřmi lety.
Vojenské auto oplocené elektrickou sítí na silnici s protidronovou sítí v Doněcká oblasti (23. ledna 2026)

Myšlenka demilitarizované zóny se vrací k dřívějším návrhům příměří, včetně osmadvacetibodového plánu, s nímž loni na podzim přišla vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj také v posledních dnech k ruským požadavkům na zisk Donbasu opakovaně řekl, že vzdát se vlastního území výměnou za příměří není cesta. Z pohledu Ukrajiny odevzdání území jen povede k tomu, že Rusko znovu zaútočí. Kreml naopak podmiňuje jakékoliv další dohody tím, že získá okupovaná území.

Jednání v Ženevě pokročila, řekl Zelenskyj i Witkoff. Podle Rusů byla velmi napjatá

„Dovolit agresorovi, aby si něco vzal, je velká chyba,“ napsal Zelenskyj na sociálních sítích. Demilitarizovaná zóna by se tak mohla stát součástí řešení schůdného pro obě strany, míní podle listu The New York Times bývalý americký velvyslanec USA na Ukrajině William B. Taylor. Ukrajinské zájmy by však musely být chráněny, což by podle něj vyžadovalo větší tlak Američanů na Rusko.

„Je důležité, aby se jednalo o skutečné řešení, nikoliv o řešení vynucené nebo nevyvážené. Žádné vynucené řešení nebude stabilní, nebude trvalé,“ dodal Taylor. Klíčovým bodem také je, kdo a jak bude v takové zóně se 190 tisíci obyvateli „vládnout“.

Ukrajina už v minulosti mluvila o mezinárodních mírových silách, vyjednavači pak probírali vznik civilní administrativy. Ta by údajně mohla zahrnovat jak ukrajinské, tak ruské zástupce. V tomto ohledu je však shoda obou stran ještě velmi daleko, upozornil jeden ze zdrojů.

Vyjednavači také probírali myšlenku, že by v jakékoliv demilitarizované zóně vznikla i zóna volného obchodu. A to proto, aby obě strany konfliktu návrh snáz přijaly. V situaci, kdy je víc než nejisté, že válka už znovu nezačne, a kdy by toto území bylo sevřené mezi dvěma armádami, se však možnosti investic zdají velmi omezené. Většina průmyslu v oblasti je navíc v troskách – v provozu je pouze jeden uhelný důl. Také Zelenskyj už dal proto najevo pochybnosti.

Dalším tématem jednání je stažení vojsk z fronty, píše NYT, podle nějž ukrajinský prezident ještě v prosinci říkal, že Ukrajina své vojáky nestáhne, pokud Rusové neudělají totéž, a to ve stejné vzdálenosti od fronty jako Ukrajinci. Při jednáních v Abú Zabí z tohoto měsíce už nicméně diskutovali o tom, že by ruské opuštění frontové linie nemuselo být nutně symetrické, uvedly dva ze tří zmíněných zdrojů.

Trump na mě tlačí, vyzývá k ústupkům Ukrajinu, ne Rusko, uvedl Zelenskyj

A ruský diktátor Vladimir Putin se k otázce demilitarizované zóny loni na podzim, když se objevila, nevyjádřil. Podle zmíněného plánu Donalda Trumpa by Rusko nad oblastí převzalo kontrolu, nesmělo by tam však poslat armádu. Putin k tomu tehdy jen řekl, že je nutné projednat detaily. Jeho poradce Jurij Ušakov nicméně později prohlásil, že by to Kreml mohl přijmout, pokud by na území směla hlídkovat ruská policie či národní garda.

Nevyřešené je navíc pořadí, v jakém by jednotlivé kroky nastaly, včetně zřízení demilitarizované zóny nebo svolání ukrajinský prezidentských voleb. Zelenskyj už řekl, že chce mít nejprve bezpečnostní garance, než vypíše volby nebo nařídí stažení vojáků z Donbasu.

Kyjev kývl na 30 kilometrů širokou demilitarizovanou zónu, tvrdí Kellogg

„Podle mého názoru by to byl dobrý signál. Nejde ani tak o spravedlnost, jako spíše o důvěru. Větší důvěru v partnery – pokud nejprve přijdou záruky a teprve poté vše ostatní,“ řekl s tím, že Ukrajinci musí „vědět – nejen věřit, ale vědět –, že v budoucnu bude ruská agrese nemožná, nebo že pokud k ní dojde, nebudeme sami“.

V roce 2023 se ostatně objevil požadavek, aby demilitarizovaná zóna vznikla na ruské straně hranic, a to v Belgorodské, Brjanské, Kurské a Rostovské oblasti. S nápadem tehdy přišel Zelenského poradce Mychajlo Podoljak. „Pro zajištění skutečné bezpečnosti obyvatel Charkovské, Černihivské, Sumské, Záporožské, Luhanské a Doněcké oblasti a jejich ochraně proti ostřelování bude nutné zavést demilitarizovanou zónu (hlubokou) 100 až 120 kilometrů,“ napsal tehdy na síti X s tím, že by zónu „v první fázi“ mohly kontrolovat mezinárodní vojenské posádky.

