„Pokud bude Rusko ochotné přestat útočit na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, my nebudeme útočit na tu jejich. Byli jsme připraveni přistoupit na jakékoliv příměří,“ konstatoval Zelenskyj v rozhovoru s novináři na platformě WhatsApp.
Ukrajinský prezident neřekl, o jaké spojence se jedná, v minulosti ale takto hovořil v souvislosti se Spojenými státy.
Americká administrativa se snaží nahradit nedostatky ropy na světových trzích vzniklé v důsledku zablokování Hormuzského průlivu. Plavbu po této námořní cestě, která je důležitá pro přepravu energetických surovin, zastavil Írán v reakci na americké a izraelské útoky na jeho území. Ropa kvůli tomu silně zdražila.
Ukrajina minulý týden několikrát zaútočila na dva ruské přístavy v Baltském moři důležité pro vývoz ropy.
Z Usť-Lugy i Primorsku byly hlášeny požáry. Státní ukrajinská ropná a plynárenská společnost Naftohaz zase v uplynulých dnech informovala o opakovaných ruských útocích na její infrastrukturu.
Ukrajina své útoky na Rusko často cílí na ropné rafinérie a sklady, protože z prodeje ropy Moskva podle Kyjeva financuje válku.
Zelenskyj v pondělí také řekl, že Kyjev je připraven uzavřít s Ruskem příměří během Velikonoc.