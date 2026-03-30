Omezte útoky na ruskou ropu, žádají Kyjev spojenci. Ten nabízí velikonoční příměří

Někteří spojenci kvůli současné energetické krizi vyslali Ukrajině signály, aby omezila své útoky na ropnou infrastrukturu na ruském území. V pondělí to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajina tak podle něho učiní za předpokladu, že se Rusko vyvaruje úderu na ukrajinskou energetiku.
Zelenskyj je pro úder na režim, ne lid

Zelenskyj je pro úder na režim, ne lid

Požár po ukrajinském útoku na Novorossijsk (14. listopadu 2025)
Ukrajinské drony zasáhly ropnou stanici Kalejkino v Tatarstánu
Tanker Maran Homer v tureckém Istambulu. (15. října 2025)
Ruský ropný tanker kotvící v Novorossijsku (11. října 2022)
„Pokud bude Rusko ochotné přestat útočit na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, my nebudeme útočit na tu jejich. Byli jsme připraveni přistoupit na jakékoliv příměří,“ konstatoval Zelenskyj v rozhovoru s novináři na platformě WhatsApp.

Ukrajinci zasáhli v hloubi Ruska klíčovou ropnou stanici, místní hlásili řadu výbuchů

Ukrajinský prezident neřekl, o jaké spojence se jedná, v minulosti ale takto hovořil v souvislosti se Spojenými státy.

Americká administrativa se snaží nahradit nedostatky ropy na světových trzích vzniklé v důsledku zablokování Hormuzského průlivu. Plavbu po této námořní cestě, která je důležitá pro přepravu energetických surovin, zastavil Írán v reakci na americké a izraelské útoky na jeho území. Ropa kvůli tomu silně zdražila.

Ukrajina minulý týden několikrát zaútočila na dva ruské přístavy v Baltském moři důležité pro vývoz ropy.

Z Usť-Lugy i Primorsku byly hlášeny požáry. Státní ukrajinská ropná a plynárenská společnost Naftohaz zase v uplynulých dnech informovala o opakovaných ruských útocích na její infrastrukturu.

Největší útok v posledním roce. V Rusku hoří přístav, statisíce lidí jsou bez proudu

Ukrajina své útoky na Rusko často cílí na ropné rafinérie a sklady, protože z prodeje ropy Moskva podle Kyjeva financuje válku.

Zelenskyj v pondělí také řekl, že Kyjev je připraven uzavřít s Ruskem příměří během Velikonoc.

Školačka ukázala prsa a Británie šílela. Hanbatá strana tři změnila dějiny bulváru

V roce 1986 třetí stranu opustila a začala se věnovat muzice, ale v roce 1995...

Aktivistky za ženská práva si rvaly vlasy, ale Rupert Murdoch si mohl mnout ruce. Když jeho bulvární deník The Sun začal zveřejňovat fotky dívek s odhaleným poprsím, vydělal ranec peněz a přepsal...

Svěrák byl symbolem komunistického režimu, profitoval z něj, prohlásil Klaus

Bývalý český prezident Václav Klaus na slavnostní premiéře dokumentu Lívia....

Bývalý prezident Václav Klaus zkritizoval herce Zdeňka Svěráka, který v sobotu vystoupil na demonstraci pořádané spolkem Milion chvilek. Prohlásil, že pro někoho jeho typu „byl v posledních dvou...

„Hoďte na ně Orešnik!" Český dron Jan Žižka nakrkl Rusy, Ukrajinci jsou nadšení

Morjačok. Velitel dronové jednotky Arkan, která působí v Doněcké oblasti v...

Od našich zpravodajů na Ukrajině České drony s optickým vláknem Jan Žižka už prošly ostrým testem na bojišti a ukrajinské jednotky si je nemohou vynachválit. Nedají se zarušit, jsou stabilní a navíc modulární, takže se dají...

Znásilnili ji, po skoku z okna ochrnula. Žena před eutanazií naposledy promluvila

Noelia Castillo

Španělskem hýbe případ ženy, které život připravil těžko představitelná utrpení. Mladá Noelia Castillová ve čtvrtek po dlouhé právní bitvě podstoupila eutanazii. A to kvůli duševním problémům, jež se...

Evropě hrozí výpadek energií už příští měsíc, varuje Německo i ropná společnost

Generální ředitel společnosti Shell Wael Sawan. (2. října 2023)

Pokud válka s Íránem brzy neskončí, mohla by Evropu již od příštího měsíce postihnout energetická krize. Obavy zazněly na energetické konferenci CERAWeek 2026 pořádané společností S&P Global v...

Kvůli žhářství v Pardubicích zadrželi další osobu. Na místě jich bylo víc, řekl Metnar

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO)

Policie v souvislosti s nedávným zapálením haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích zadržela celkem pět lidí. Při návštěvě Slovenska to v pondělí řekl český ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO),...

30. března 2026  13:22,  aktualizováno  14:05

Velitel námořnictva íránských revolučních gard je po smrti, potvrdil Teherán

Sledujeme online
Velitel námořnictva íránských revolučních gard Alíreza Tangsírí je po smrti,...

Teherán potvrdil smrt velitele námořnictva íránských revolučních gard Alírezy Tangsírího, informovala agentura AFP. Podle ní to uvedly íránské gardy na svém webu Sepah News. Izrael minulý týden...

30. března 2026  13:52

Vrtulník využít nemohli, zraněného dělníka snesli z rozestavěného domu pomocí jeřábu

Pacienta uložili do transportní vany a za nepřetržité monitorace životních...

Netradiční zásah mají za sebou českobudějovičtí záchranáři a hasiči. V pátek vyjeli k dělníkovi, který se zranil při pádu na stavbě bytového domu. Z ochozu vysoko nad zemí ho snesli za pomoci jeřábu,...

30. března 2026  13:43

Konflikt opilců v baru. Recidivista při hádce tasil nůž a pobodal soka

Ilustrační snímek

Vyhrocené chvíle se odehrály o víkendu v jednom z barů v Olomouci. Dva opilí muži se tam pohádali a jeden následně zaútočil na druhého nožem. Posléze vyšlo najevo, že násilného zločinu se nedopustil...

30. března 2026  13:20,  aktualizováno  13:38

Globus musí stáhnout závadný bramborový salát. Obsahuje nebezpečnou bakterii

Bramborový salát od firmy MASO WEST obsahující listerie. (30. března 2026)

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) odhalila v bramborovém salátu prodávaném v řetězci Globus přítomnost nakažlivých bakterií způsobujících listeriózu. Pochybení zjistili inspektoři v...

30. března 2026  13:37

„Ten chlap snad nikdy neměl vlasy." Zemřel přísný ředitel z Návratu do budoucnosti

James Tolkan (vlevo) ve filmu Návrat do budoucnosti (1985)

Ve věku 94 let zemřel americký herec James Tolkan. V kariéře hrál spíše menší role, některé z nich se staly ale velmi výraznými. Upozornil na sebe například rolí přísného ředitele Stricklanda v...

30. března 2026  13:29

Nájezd na moravský Golden Gate je nebezpečný, policie nařídila most upravit

Premium
Nový dálniční most přes řeku Moravu u Napajedel prošel v pondělí 18. listopadu...

Nový dálniční most u Napajedel na Zlínsku přezdívaný Golden Gate, který otevřeli loni v prosinci, pomohl k plynulosti dopravy na hlavním tahu I/55. Během krátké doby se tu ale staly dvě vážné nehody,...

30. března 2026

Vychutnej si poslední cigaretu, hrozili únosci ženě. Nejsme gang, odmítli u soudu

ilustrační snímek

Pražský městský soud začal rozplétat brutální únos jednadvacetileté ženy, kterou skupina pěti lidí loni v dubnu věznila kvůli penězům. Agresoři oběť zastrašovali střelbou i samopalem a hrozili jí...

30. března 2026  12:58

Na Semilsku hořel dvoupatrový dům, požár napáchal škody za 18 milionů

Požár dvoupatrové budovy na Benecku na Semilsku. (29. března 2026)

V Benecku na Semilsku hořela v noci na pondělí střecha dvoupatrové budovy. K požáru vyjeli profesionální i dobrovolní hasiči. Dvoupatrový dům připravil oheň o střechu. Nikdo se nezranil, hasiči...

29. března 2026  21:47,  aktualizováno  30. 3. 12:42

Rozbili výlohu, hajlovali a zmlátili svědka. Policie hledá partičku výtržníků

Rozbili výlohu a hajlovali na ulici. Policie hledá partu výtržníků

Pražští kriminalisté pátrají po skupině mladých mužů, kteří na začátku roku řádili v ulici Milady Horákové. Agresoři nejprve rozbili výlohu obchodu, a když je chtěl svědek zastavit, napadli ho...

30. března 2026  12:39

Moskva obvinila britského diplomata ze špionáže. Z Ruska ho vyhostila

Sledujeme online
Ředitel ruské FSB Alexander Bortnikov poslouchá prezidenta Vladimira Putina,...

Moskva vyhošťuje druhého tajemníka britského velvyslanectví, ruská tajná služba FSB ho viní ze špionáže. Informovala o tom v pondělí ruská státní tisková agentura TASS. Diplomat se podle FSB pokoušel...

30. března 2026  10:04,  aktualizováno  12:38

