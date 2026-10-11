Ropa za mír? Zelenskyj nabídl klid zbraní na energetické frontě, chce záruky

„Skutečnou příčinou války v Evropě je Rusko a pouze Rusko. Útoky na energetický sektor lze zastavit okamžitě, ale ruský vůdce Vladimir Putin to nechce udělat. Ukrajina je připravena zastavit útoky na ruské ropné rafinerie, pokud by Rusko přestalo útočit na naši energetickou infrastrukturu. Jakékoli kroky směřující k deeskalaci musí být vzájemné a podložené skutečnými zárukami,“ uvedl Zelenskyj.
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Zelenskyj dodal, že v neděli se koná jednání s evropskými lídry o další vojenské pomoci, především kvůli posílení protivzdušné obrany a dodávek munice pro ukrajinské stíhačky, v zájmu ochrany životů občanů Ukrajiny, která se pátým rokem brání ruské agresi.
Oznámil také, že v Záporoží skončilo pátrání po přeživších a obětech sobotního ruského bombardování, které zabilo 23 lidí, včetně čtyř dětí.
Zelenskyj již v sobotu ironicky označil svržení pěti ruských řízených leteckých pum na Záporoží za projev ruské vděčnosti za zrušení sankcí na vývoz ruské nafty, které ohlásil americký prezident Donald Trump po pátečním telefonátu s Putinem.
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Trump se v sobotu vyjádřil, že je na čase, aby Ukrajinci měli nového prezidenta, také prohlásil, že Zelenskyj „by měl sakra přestat“ s útoky na ruské rafinerie.
Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha těmto tvrzením oponoval. „Prezident Zelenskyj vede náš národ v době války za nezávislost, svobodu a důstojnost. Těší se podpoře ukrajinského lidu, který má právo rozhodovat. Prohlášení z ciziny jedině potvrzují, že prezident svou práci dělá dobře. Zaslouží si podporu,“ napsal na X.
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Naprostá zrada Ukrajiny i Evropy, kritizují demokraté Trumpovu dohodu s Ruskem
Trump se snaží svalit vinu za rekordní ceny nafty v USA na Ukrajinu, nikoli na válku vedenou USA proti Íránu, která vyhnala vzhůru ceny energií na světovém trhu, poznamenala agentura Reuters.
Šéf Bílého domu si od dohody s Kremlem slibuje zlevnění paliv před listopadovými volbami do Kongresu, v nichž jsou vysoké ceny pohonných hmot pro řadu voličů důležitým tématem.
Osmdesátiletý americký prezident, který sliboval, že válku na Ukrajině ukončí první den ve funkci, kvůli dohodě s Putinem čelí kritice amerických demokratů, části republikánů i některých zahraničních spojenců.
Ukrajina udeřila v hloubi Ruska
Mezi čtyřmi raněnými v Dnipru jsou dvě osmileté dívky, jedna je v péči lékařů v nemocnici, uvedl náčelník oblastní správy Oleksandr Hanža.
Ruská vojska během noci znovu zaútočila také na Oděsu na jihu země. Nepřítel zasáhl obytný dům, ve kterém zničil tři byty. Naštěstí se úder obešel bez obětí, informovali záchranáři.
Rusko během noci vyslalo proti Ukrajině 116 dronů, z nichž se 94 podařilo zneškodnit, uvedlo ukrajinské letectvo. Dodalo, že zaznamenalo zásahy deseti dronů na sedmi místech. Nálety pokračují, varovalo.
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Rusko útočilo na datové centrum v Kyjevě i loď s vojenským materiálem u Oděsy
Ukrajinské drony napadly další datové centrum největší ruské technologické společnosti Jandeks (Yandex), tentokrát ve Vladimiru ležícím přibližně 200 kilometrů severovýchodně od Moskvy. Nálet centrum vyřadil plně z provozu, oznámila společnost.
Podle zpráv na sociálních sítích postihly servery Jandeksu rozsáhlé výpadky, například uživatelé v Novosibirsku a Vladivostoku si nemohou přivolat taxi. Firma připustila, že část serverů je pro uživatele nedostupná. Útok způsobil výpadky také v Kazachstánu, Bělorusku a Arménii.
Tento týden ukrajinské drony napadly datová centra Jandeksu v Rjazaňské oblasti a v Kaluze.
„Ukrajinské drony během noci zaútočily na infrastrukturu na předměstí Vladimiru, vznikl požár,“ informoval gubernátor Vladimirské oblasti Alexandr Avdějev. Nálet se podle něj obešel bez obětí a raněných, škody neutrpěly ani obytné domy, ale bez elektřiny se ocitlo asi 5000 lidí.
Trosky ukrajinského dronu způsobily požár kancelářské budovy na letišti v černomořském letovisku Soči, který byl již uhašen, oznámil krizový štáb Krasnodarského kraje na jihu evropského Ruska. Nálet se obešel bez obětí a raněných, dodal.
Ruská protivzdušná obrana během noci zničila 479 ukrajinských dronů nad 17 ruskými regiony, anektovaným Krymem a Černým mořem, tvrdí ruské ministerstvo obrany. O celkovém počtu útočících dronů ani o případných škodách se nezmínilo.
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Ukrajina by měla mít nového prezidenta, řekl Trump. Poslední útok Kyjeva odsoudil
Ukrajina od února 2022 vzdoruje ruské invazi, jejíž součástí jsou i každodenní útoky drony, střelami či raketami po celé zemi. Ukrajina v sebeobraně podniká rovněž vzdušné údery na cíle v Rusku.
Kyjev i Moskva tvrdí, že se zaměřují výhradně na vojenské cíle či na cíle související s armádou a vedením války. Při útocích ale umírají i civilisté. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská armáda.