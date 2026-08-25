Rusko zasáhly ukrajinské drony, krasnodarská rafinerie je v plamenech

Kondratěv dále sdělil, že vedle rafinerie čelily útokům dronů také další místa v regionu, které označil za civilní. Trosky dronů podle něj dopadly na místní železniční stanici, kde zemřeli dva lidé a další dva utrpěli zranění. V obci Afipskij pak bylo poškozeno deset domů.
Ukrajina se brání ruské vojenské agresi, součástí bojů jsou vzdušné útoky a ostřelování, které podnikají obě země. Kyjev se v poslední době zaměřuje na ruská energetická a průmyslová zařízení.
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Ukrajina zasáhla ruský letoun MiG-29 a dvě lodě v Černém moři. Vzájemné útoky si vyžádaly oběti
Deklarovaným záměrem je omezit bojeschopnost Moskvy a oslabit její možnosti financovat válku penězi z prodeje ropy a plynu.