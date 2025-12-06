Ukrajina opět zasáhla rafinérii v Rjazani, Rusko vyslalo přes hranici 600 dronů

Ukrajinské síly v noci na sobotu zasáhly a poškodily ruskou rafinérii v Rjazani, která leží 200 kilometrů jihovýchodně od Moskvy. Ukrajina rovněž oznámila, že při nočním ruském útoku zneškodnila 30 střel a 585 dronů. Kvůli útoku se v Polsku rozezněly i sirény a vzlétlo tamní letectvo, které podpořily české vrtulníky.
Jde o přinejmenším devátý útok ukrajinských dronů na rjazaňskou rafinérii od začátku letošního roku.

Ukrajinské síly zasáhly také Alčevský hutní kombinát v okupované části Luhanské oblasti na východě Ukrajiny, který se podílí na výrobě ruské munice. Podnik poškodil požár, tvrdí generální štáb.

Naposledy ukrajinské drony zaútočily na Rjazani 20. listopadu. Podnik má být schopen zpracovat až 17,1 milionu tun ropy ročně, vyrábí čtyři druhy benzinu, naftu a 840 tisíc tun leteckého petroleje ročně, a významně se tak podílí na zásobování ruské armády a letectva.

Útok na rafinérii a další cíle v hloubi Ruska vysvětluje Kyjev snahou oslabit vojenský a ekonomický potenciál ruských agresorů a přimět Rusko k ukončení války proti Ukrajině, která pokračuje čtvrtým rokem.

Ukrajina podle Ruska při nočních útocích způsobila škody na několika budovách. Trosky dronů podle gubernátora Rjazaňské oblasti Pavla Malkova dopadly do blíže neurčeného průmyslového objektu.

Ve Voroněžské oblasti sousedící s Ukrajinou poničily ukrajinské síly podle tamních úřadů při útoku čerpací stanici, školu a několik obytných budov.

Kvůli ruskému útoku vzlétly i české vrulníky

Ukrajina v noci čelila rozsáhlému útoku 653 ruských dronů a 51 střel včetně 17 balistických raket. Ukrajinská armáda uvedla, že se jí podařilo zneškodnit většinu z nich, ruské síly ale zasáhly 29 míst.

Ukrajinský ministr vnitra Ihor Klymenko uvedl, že při útocích utrpělo zranění nejméně osm lidí, z nichž nejméně tři v Kyjevské oblasti. Portál Ukrajinska pravda dříve informoval o 11letém zraněném chlapci v Dněpropetrovské oblasti ve městě Nikopol.

Kvůli ruskému náletu musely preventivně vzlétnout české vrtulníky v Polsku

V sobotu ráno se kvůli ruskému útoku rozezněly sirény v polském Lublinském vojvodství, které hraničí s Ukrajinou, a to ve městě Lubartów. Kvůli útoku vzlétly polské stíhačky, které podpořily české vrtulníky.

Operační velení armády ale následně na síti X oznámilo, že útok polský vzdušný prostor nenarušil. V příspěvku poděkovalo spojencům NATO včetně českého letectva za pomoc při obraně polského vzdušného prostoru. Česko v září vyslalo do Polska vrtulníkovou jednotku, která pomáhá s ostrahou polského nebe.

„Pozemní protivzdušná obrana a radarové sledovací systémy se vrátily zpět do standardního operačního provozu,“ uvedlo polské letectvo.

Záporožská jaderná elektrárna byla bez proudu

Ukrajinské ministerstvo energetiky uvedlo, že rozsáhlý ruský útok poničil elektrárny a zařízení na distribuci energie v Kyjevské, Černihivské, Lvovské, Oděské, Záporožské, Dněpropetrovské, Mykolajivské a Charkovské oblasti. V téměř všech zasažených částech Ukrajiny pak ohlásilo výpadky energie.

„Práce na opravách energetické infrastruktury pokračují tam, kde to bezpečnostní podmínky dovolují. Energetické společnosti dělají vše pro co nejrychlejší obnovení dodávek všem zákazníkům,“ doplnilo ministerstvo.

Podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) přerušily útoky přibližně na půl hodiny dodávky energie také do jaderné elektrárny v Záporoží, kterou Rusko okupuje.

Portál Ukrajinska pravda dříve informoval o tom, že dronový útok v Dněpropetrovské oblasti zranil chlapce ve městě Nikopol. V Dnipru a dalších městech útok podle Ukrajinské pravdy způsobil požáry.

„Naše protivzdušná obrana sestřelila nad Dněpropetrovskou oblastí od večera 40 dronů,“ uvedl úřadující náčelník Dněpropetrovské oblastní vojenské správy Vladyslav Hajvanenko.

