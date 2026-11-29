Za vysíláním stojí ukrajinské speciální síly, které napříč zemí provozují síť vysílačů. Každý funguje trochu jako místní rozhlasová stanice. Hudební bloky střídají zprávy z daného úseku bojiště, informace o válečných zajatcích nebo návody, jak se vzdát.
„Za prvé: Najděte bílý hadřík a přivažte ho k něčemu, co lze zvednout nad hlavu, například k tyči. Hlasitě zakřičte: ‚Vzdávám se.‘ Odložte zbraň a zvedněte ruce nad hlavu. Za druhé: Vylezte ze zákopu nebo vozidla. Za třetí: Sundejte si neprůstřelnou vestu a helmu, lehněte si na zem a počkejte, až se k vám přiblíží ukrajinská armáda,“ zaznívá v éteru.
Rozhlas se jako nástroj psychologické války uplatnil už za druhé světové války.