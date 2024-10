Pocitově jsme válce nejblíž v novodobé české historii, říká generál Šedivý

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nedávno v americké televizi ABC News řekl: „Jsme blíže míru, než si myslíme.“ Deník The Wall Street Journal napsal, že válka si už vyžádala odhadem milion mrtvých a zraněných. Nemluvě o tom, že válka stojí i obrovské množství peněz. V pozadí ruské agrese ovšem klíčí další možné konflikty obřích rozměrů jinde ve světě. Co to všechno znamená pro Evropu a Česko? Blížíme se ke třetí světové válce?

Náčelník generálního štábu české armády generál Karel Řehka tvrdí, že Západ by měl Ukrajině neprodleně povolit používat dodávané rakety dlouhého doletu i k zásahům na ruském území. Američané, bez jejichž dodávek zbraní a peněz by se obrana Ukrajiny zhroutila, to však dosud označovali za nepřípustné. Z obav, že by to mohlo znamenat překročení pomyslné červené linie a vyvolat nepředvídatelnou eskalaci konfliktu. Ale na konferenci Globsec, jež v září proběhla v Praze, se mluvilo o tom, že vpád ukrajinské armády na území Ruska v Kurské oblasti ukázal, že dosud zmiňované červené linie, jejichž překročení mělo podle Kremlu znamenat odvetu v podobě použití jaderných zbraní, reálně neexistují. Že jde jen o psychologické zastrašování. Co si o tom myslíte?

Nerad používám tyhle výrazy, jako jsou červené linie nebo že je něco nemožné, nepřípustné. Ve válce se význam podobných výrazů mění velice rychle a nepřekročitelné linie jsou mnohdy překračovány. Ale k samotnému konfliktu: musíme udělat všechno pro to, aby Ukrajina, která byla Ruskem napadena, měla možnost se účinně bránit. Máme přinejmenším morální povinnost jí pomáhat, poslat jí všechno, co potřebuje a co můžeme, a dávat jí to hlavně včas. Což se neděje. Pak nastávají velmi složité situace.