Nastal čas. Zalužnyj dramatickým videem anoncuje začátek ofenzivy

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Ukrajino, matko země. Otče náš, jenž jsi na nebesích. Požehnej nám,“ uvádí dramatické video Zalužnyj. „Ať je má ruka silná, aby zničila nepřátele,“ říká. Ofenziva podle něj povede ke „svaté pomstě“.

Poradce ukrajinského ministerstva vnitra Anton Geraščenko na Twitteru uvedl, že video bylo inspirováno modlitbou ukrajinského spisovatele Osypa Maščaka, která vznikla téměř před sto lety.

„Hlavním tématem moderní modlitby je ´Požehnej našemu odhodlání k ofenzivě!´,“ napsal.

V chystané ukrajinské protiofenzivě se očekává, že kyjevské síly dosáhnou úspěchů na svém území obsazeném Ruskem s využitím vybavení dodaného Západem.

Tajemník Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny Oleksij Danilov v rozhovoru pro BBC uvedl, že útok by mohl začít „zítra, pozítří nebo za týden“.

„Bylo by podivné, kdybychom oznamovali data, kdy má začít ta nebo jiná událost. Takhle se to nedělá... Naše země má před sebou velmi odpovědný úkol. A my chápeme, že nemáme právo udělat chybu,“ řekl. Ukrajina má podle něj nyní „historickou příležitost“.

Také odmítl spekulace, že protiofenziva už začala. Boje o východoukrajinské město Bachmut podle něj ještě budou pokračovat, a to údajně i za cenu vysokých ztrát vojáků na obou stranách. „Bachmut je naše země, naše území, a my ho musíme bránit,“ dodal.

Ukrajinská protiofenzíva přichází v době, kdy náměstek ruského ministra zahraničí Michail Galuzin ruské státní tiskové agentuře TASS řekl, že si „Ukrajina musí uvědomit novou územní realitu“ a vzdát se Ruskem okupovaných území.

Vedoucí kanceláře ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Andrij Jermak na slova reagoval příspěvkem na Telegramu, v němž uvedl, že Kyjev nebude s Ruskem vést žádná mírová jednání, dokud budou na ukrajinském území ruské jednotky.

Galuzin rovněž prohlásil, že pro dosažení „trvalého míru“ by Ukrajina nesměla vstoupit do NATO ani do Evropské unie.