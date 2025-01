Chtějí ženskou nadvládu a sado maso, líčí prostitutky chutě Rusů na frontě

Pětadvacetiletá Mariana se považuje za jednu z prvních prostitutek, jež vyměnily prominentní destinace, jako je Moskva či Soči, za válečnou zónu. Do okupované Luhanské oblasti přijela předloni v únoru. „Je tu spousta mužů, kteří potřebují pozornost,“ napsal jí mobilizovaný kamarád.

„Práce se okamžitě rozběhla. Dorazila i další děvčata, přijela autobusem z Rostova. Ukázalo se, že zájemců je nekonečné množství,“ popsala Mariana portálu Vjorstka. V celé Luhanské oblasti tehdy podle ní nebylo více než dvanáct sexuálních pracovnic z Ruska.

Nyní na okupovaných územích provozuje prostituci tři sta žen, uvádí Vjorstka. Některé pracují s pomocí pasáků, jiné nezávisle. „Nejdřív jsme se bály přijet. Když jsme ale viděly, že se tu dá vydělat až jeden a půl milionu rublů týdně (360 tisíc korun), přemohly jsme se,“ říká nevěstka Alina.

Většina prostitutek na Ukrajinu jezdí pracovat na „směny“ – pronajmou si bydlení na pár týdnů v Luhansku, Doněcku, Berďansku, Mariupolu nebo Melitopolu. „Průměrná cena je tu osm až deset tisíc rublů (dva tisíce korun) na noc za normální byt,“ konstatovala Mariana.

Vojáci si často chtějí jen povídat

Klientelu ženy hledají zejména prostřednictvím chatů na Telegramu. Jde téměř výhradně o armádu.

Za sex vojáci zaplatí 15 až 20 tisíc rublů (3 600 až 4 800 korun). Noc – osm hodin – stojí od 70 do 120 tisíc rublů (zhruba 17 až 29 tisíc korun). Obvykle se platí v hotovosti – vojáci si peníze vybírají z bankomatů Promsvjazbank, přes které ruské ministerstvo obrany zpracovává mzdy.

Ženy kromě klasického pohlavního styku nabízejí řadu doplňkových služeb. Za pět tisíc rublů (1 200 korun) si muži mohou koupit orální sex bez kondomu, striptýz, erotickou masáž nebo vyvrcholení na tělo. Polibek na ústa je bude stát dva tisíce rublů (500 korun).

Podle sexuálních pracovnic se intimní preference vojáků v posledních dvou letech proměnily. „Stále více mužů chce sex bez kondomu, sadomasochistické praktiky,“ řekla Vjorstce žena, která si přála zůstat v anonymitě. Také další potvrdily, že požadavky armády stále více zahrnují ženskou dominanci. „Obvykle o to žádají vysoce postavení, je pro ně snazší se v tomto stavu uvolnit,“ uvedla jiná prostitutka.

Řada mužů si chce nicméně hlavně popovídat. „Jednou jsme s kamarádkou seděly u vojáků osm hodin, pili jsme, povídali si, ale k sexu nedošlo. Stejně zaplatili. Vylévali si duši, jak je to pro ně těžké, jak jsou unavení, jak mohou umřít,“ vylíčila další prostitutka.

Ženy se setkávají s násilím

Ne všechna setkání se obejdou bez problému. Mnoho žen má zkušenost s násilným chováním zákazníků. „Většina z nich je opilá, někteří kouří trávu nebo berou mefedron,“ popsala nevěstka Karina. „Jsou tu muži, co jsou na heroinu nebo metadonu, ale ty neberu,“ pokračovala.

„Mé kamarádky tu zažily bití i znásilnění. Stalo se mi, že si mě objednal jeden klient, ale nakonec jsem jich měla pět. Nezaplatili. Jednou na mě muž vytáhl nůž, naštěstí se mi podařilo zavolat pomoc,“ dodala Karina s tím, že ženy, které pracují bez pasáků, většinou bydlí spolu.

Nebezpečné je také chodit za klientelou přímo do zákopů na frontové linii. „Chodí tam levnější děvčata. Přijedou tam na pár dní, během této doby přijmou 50 klientů a odjedou. Jenže na místě máte třeba i 200 vojáků. Nikdo nebude vědět, když zmizíte,“ uvedla další žena.

Co se týče přístupu ruského velení k sexuálním službám, oficiálně jsou zakázané. Vojákům za jejich využívání hrozí potrestání. „Mohli by to být agenti nepřítele. Vojenská policie vás může zadržet a předat veliteli,“ popsal voják Nikolaj, podle něhož je trestem pobyt „v díře“ nebo nasazení do útoku. Vojenská policie se ale obvykle nechá podplatit.