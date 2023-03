VIDEO: Ukrajinci nás překvapí, jsme před kolapsem, zaznělo v ruské televizi

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Rusko může bojovat mnoho let, Západ může bojovat mnoho let a obě strany to vědí a právě Rusko by mělo agresi zastavit dokud nepřijde ekonomická rána od západu, která ho zničí,“ řekl v televizní diskuzi Olevič, který už v minulosti projevil pochybnosti o úspěšnosti invaze na Ukrajinu.

„Zdaleka nevíme vše, nevíme kolik zbraní a jakých získala Ukrajina od Západu a uniká nám tak i celkový pohled na frontu a Ukrajinci těchto zbraní skvěle využívají proti našim jednotkám,“ prohlásil v jiném pořadu novinář a bývalý vojenský důstojník Chodarjonok.

Podle něj mohou Ukrajinci paralyzovat ruskou rádiovou komunikaci. Varoval před překvapeními, která mohou Rusům přichystat.

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Také Chodarjonok zveřejnil pesimistickou prognózu již v začátcích invaze, v níž zpochybňoval schopnosti ruské armády. Uvedl mimo jiné, že míra ukrajinské nenávisti vůči Moskvě je v Rusku podceňována.

„Ruskou armádu na Ukrajině s chlebem, solí a květinami nikdo vítat nebude,“ dodal Chodarjonok v prognóze. V polovině května 2022 ve vysílání stanice První kanál řekl, že válka se vyvíjí špatně a situace se bude pro Rusko zřejmě zhoršovat. Ruské vyhrožování jadernými zbraněmi dle jeho názoru vůbec není hrozbou, ale působí spíše tragikomicky.

„Největší problém naší vojenské a politické situace je ten, že jsme v totální geopolitické izolaci,“ uvedl Chodarjonok ve vysílání z května.