Zelenskyj trvá na bezletové zóně. Viníkem humanitární krize jinak bude Západ

Zelenskyj měl v televizi tradiční projev. „Rusko proti nám používá rakety, letadla a vrtulníky. Ostřeluje naše města, obyvatele a infrastrukturu. Je humanitární povinností světa na to zareagovat,“ vyzval.

Prezident opětovně žádá Západ o vytvoření bezletové zóny nad napadenou zemí. Mezinárodní společenství bude zodpovědné za způsobenou humanitární krizi, pokud tímto krokem Ukrajinu neochrání, prohlásil Zelenskyj.

Také podle agentury Reuters řekl, že stupeň ohrožení na Ukrajině je po dvou týdnech ruské invaze na maximu. „Ale Ukrajinci ukázali, že se nikdy nevzdají,“ dodal. Podobně hovořil v úterý v bezprecedentním videokonferenčním projevu k zaplněnému sálu dolní komory britského parlamentu.

„Budeme bojovat až do konce, na moři, ve vzduchu, budeme pokračovat v boji za naši zemi, stůj co stůj,“ řekl prezident o válce, v níž už zahynuly stovky, ne-li tisíce Ukrajinců. „Budeme bojovat v lesích, budeme bojovat na polích, na pobřeží, v ulicích,“ pokračoval Zelenskyj, patrně v odkazu na slavný projev britského premiéra Winstona Churchilla na začátku války s nacistickým Německem.

Hlava Ukrajiny už několikrát odsoudila NATO, že odmítá bezletovou zónu nad Ukrajinou vyhlásit. Dává tím podle něj prostor pro bombardování ze strany Ruska. Zelenskyj od té doby například připustil, že už se vzdal naděje na vstup do NATO.

Západní představitelé od začátku ruské invaze zavedení bezletové zóny nad Ukrajinou vylučují s odůvodněním, že by to vyžadovalo, aby letouny NATO střílely na ruská stíhací letadla. To by podle nich mohlo vyvolat širší konflikt s Ruskem.

Místo toho probíhají jednání o dodávkách stíhaček ukrajinským pilotům. Americké ministerstvo obrany nicméně po jednom z nich oznámilo, že plán Polska předat stíhačky MiG-29 Spojeným státům ve snaze dostat je na Ukrajinu nepovažuje za udržitelný.

Podle agentury Reuters i amerických médií tím Washington polskou nabídku odmítl. Varšava v úterý oznámila, že je ochotna bojová letadla dodat na americkou základnu v Německu, načež by byla předána ukrajinské armádě.