„Další ruský raketový a dronový útok a ukrajinská města zůstala bez elektřiny, vody a topení. Nejvyšší rada (ukrajinský parlament) je v současnosti také bez těchto základních služeb,“ oznámil předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk.
Agentura AFP připomíná, že Kličko obyvatele Kyjeva k evakuaci vyzval poté, co ruské útoky z 9. ledna velkou část metropole připravily o dodávky elektřiny, tepla i vody. Teploty klesají k minus dvaceti stupňům Celsia.
„Ne každý má šanci město opustit, ale počet jeho obyvatel klesl,“ řekl Kličko a obvinil ruského prezidenta Vladimira Putina, že zneužívá mrazy k tomu, aby zlomil odpor Ukrajinců, dohnal je k depresi a vytvořil napětí ve společnosti. Kyjev má okolo tří milionů obyvatel, jejich přesný počet ale v době ruské invaze není znám.
Šéf energetické firmy Yasno Serhij Kovalenko řekl, že v Kyjevě je bez proudu 173 000 odběrných míst a asi polovina bytů je bez vytápění. Kvůli pokračujícím ruským útokům ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v zemi minulý týden vyhlásil stav energetické nouze. Kličko řekl, že opravu poničených energetických objektů komplikují mrazy a neustálé letecké poplachy.
AFP připomíná, že dlouhé odstávky elektřiny se pro Ukrajince staly běžnou věcí od doby, kdy Rusko v roce 2022 začalo systematicky útočit na energetickou infrastrukturu sousední země. Nyní ovšem někteří z nich říkají, že elektřina jim jde jednu nebo dvě hodiny denně nebo vůbec ne.
Podle ukrajinské energetické společnosti Ukrenerho je aktuálně nejtěžší situace v metropoli a v Kyjevské oblasti a v místech v blízkosti fronty v Charkovské, Sumské a Doněcké oblasti. Nelehká je situace také v Poltavské oblasti ve středovýchodní části země. Rusko „podniklo komplexní útok, při kterém poškodilo výrobní objekty i přenosové a distribuční sítě“, uvedla společnost Ukrenerho.
Rusko útočilo více než 300 drony a řadou střel
Zelenskyj na síti X oznámil, že Rusko v noci na úterý útočilo množstvím balistických i řízených střel a více než 300 drony. Den před tímto úderem podle něj Ukrajina obdržela potřebné střely do systému protivzdušné obrany, což výrazně pomohlo. Ukrajinský prezident si v poslední době stěžoval na pomalé dodávky zbraní.
Šéf ukrajinské diplomacie Sybiha na X napsal, že Ukrajina potřebuje protivzdušnou obranu, dodatečnou energetickou pomoc a také to, aby spojenci Kyjeva vyvinuli sankční tlak na Moskvu.
Pět raket a 24 dronů zasáhlo 11 míst, uvedly ukrajinské vzdušné síly. Podle Sybihy mířily ruské údery především na Kyjev a další regiony, jako je Vinnycká, Dněpropetrovská, Oděská, Záporožská, Poltavská nebo Sumská oblast, kde jsou civilní oběti a poškozená energetická infrastruktura.
Černobylská jaderná elektrárna přišla o veškeré vnější napájení, oznámil v úterý ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE).
Ruské ministerstvo obrany v úterý na telegramu uvedlo, že v noci podniklo rozsáhlý útok na ukrajinské vojensko-průmyslové objekty a zařízení energetické a dopravní infrastruktury, které podle něj využívá ukrajinská armáda.
Ve dvou dalších samostatných zprávách ruský resort obrany informoval naopak o nočním sestřelu 79 ukrajinských dronů.