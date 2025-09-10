Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Polský premiér Donald Tusk ve středu ráno uvedl, že vzdušný prostor jeho země v noci narušil velký počet ruských dronů. Zasahovaly proti nim polské i spojenecké letouny. Tusk uvedl, že Polsko je nejblíže k ozbrojenému konfliktu od druhé světové války.
„Chci věřit tomu, že ty drony, které pronikly na polské území, byly drony, které tam nezamířily s cílem útočit na Polsko, ale měly skončit na ukrajinském území,“ uvedl Blanár.
Dodal, že nemá informace, že by podobný incident hrozil také Slovensku, které má stejně jako Polsko společnou hranici s Ukrajinou.
Kyjev se od února 2022 brání ruské vojenské invazi. Moskva při svých útocích na sousední zemi využívá také drony.
Blanár vyjádřil přesvědčení, že incident s drony v polském vzdušném prostoru nezpůsobí další vyhrocení situace. Podle něj je v souvislosti s válkou na Ukrajině třeba urychlit mírová jednání a podporovat co nejrychlejší nastolení míru.
Pellegrini, který je návštěvě Japonska, podle portálu Teraz.sk označil vzniklou situaci v Polsku za velké memento a za zdvižený prst.
Hlava slovenského státu podobně jako Blanár uvedla, že Slovensko nemá prostředky protivzdušné obrany. Nynější vládní politici na Slovensku kritizovali bývalý kabinet, že po ruské invazi na Ukrajinu daroval Kyjevu také raketový systém S-300. Tehdejší vláda to zdůvodňovala tím, že tento systém je kvůli své zastaralosti nevyužívaný.
Současná vláda premiéra Roberta Fica po předloňském nástupu do úřadu zastavila vojenskou pomoc Ukrajině ze státních zásob.
Orbán: Narušení suverenity je nepřijatelné
Maďarský premiér Viktor Orbán v reakci na noční průnik ruských dronů do vzdušného prostoru Polska vyjádřil Varšavě plnou solidaritu a vyzval také k uzavření míru mezi Ruskem a Ukrajinou.
„Maďarsko vyjadřuje plnou solidaritu s Polskem po posledním incidentu s drony. Narušení územní celistvosti Polska je nepřijatelné,“ vyjádřil se Orbán v podobném duchu jako další evropští lídři, třeba francouzský prezident Emmanuel Macron nebo italská premiérka Giorgia Meloniová.
„Tento incident dokazuje, že naše politika volání po míru ve válce mezi Ruskem a Ukrajinou je rozumná a racionální. Život ve stínu války je plný rizik a nebezpečí. Je čas ji zastavit!“ napsal Orbán a dodal, že Maďarsko podporuje snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa o dosažení míru.
Mezi zeměmi Evropské unie je Orbánovo Maďarsko vnímáno jako prorusky orientované. Budapešť v minulosti blokovala některé unijní kroky zaměřené proti Moskvě kvůli její agresi proti Ukrajině.