Ukrajinci se pokusili dostat vrtulníkem do Pokrovsku, všichni zahynuli, tvrdí Moskva

Dva ukrajinské vojenské zdroje agentuře Reuters sdělili, že Kyjev vysadil k boji v částech Pokrovsku speciální jednotky. Rusko tvrdí, že ukrajinskou armádu v oblasti obklíčilo. Kyjev to odmítá.
Zdroj z ukrajinského 7. sboru rychlé reakce v pátek agentuře AP řekl, že ukrajinské speciální síly před několika dny v oblasti přistály s vrtulníkem Black Hawk. Druhý zdroj řekl, že na operaci dohlíží šéf ukrajinské vojenské rozvědky (HUR) Kyrylo Budanov.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tento týden uvedl, že v různých částech Pokrovsku je asi 250 ruských vojáků. Dobytí města by podle něj bylo pro Moskvu klíčové k tomu, aby předvedla svou převahu na bojišti.
„Situace v Pokrovsku je obtížná,“ řekl Zelenskyj, ale odmítl, že zničené město je po více než roku bojů obklíčeno. Prezident přiznal, že některé ruské jednotky do města pronikly, ale trval na tom, že ukrajinští obránci je zneškodňují. „Rusové jsou v Pokrovsku. Jsou ničeni, postupně ničeni, protože musíme udržet naše vojáky,“ dodal Zelenskyj.
Při předchozích obléháních během téměř čtyř let války se obránci z některých míst stáhli, aby se vyhnuli lidským ztrátám. Ukrajinské síly mají oproti větší ruské armádě nedostatek vojáků. Zelenskyj v pátek řekl, že Rusko v Doněcké oblasti nasadilo 170 tisíc mužů.
Ruský prezident Vladimir Putin nedávno prohlásil, že ruské síly dosahují významného pokroku na bojišti, ačkoli jejich postup je pomalý a nákladný. Šéf Kremlu se snaží přesvědčit svět, že Ukrajina nedokáže ruské vojenské převaze odolat.
Dobytí Pokrovsku a také Kosťantynivky, ležící několik desítek kilometrů na severovýchod, by ruské armádě poskytlo nástupiště pro postup ke dvěma největším městům, která Ukrajina ještě v Doněcké oblasti ovládá, Slovjansku a Kramatorsku.
Moskva zesiluje ofenzivu v době, kdy ustrnulo americké diplomatického úsilí o ukončení války na Ukrajině. Ruská vojska vtrhla na Ukrajinu v únoru 2022, příčiny invaze vidí Rusko a západní státy zcela odlišně.