Terčem ruských útoků na infrastrukturu je uhlí. Bez něj přijde Ukrajina o ocel

Celý článek je jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Ruská armáda je každým dnem blíže ukrajinskému městu Pokrovsk. Většina jeho obyvatel už odešla do bezpečí dále od frontových linií. To, co vypadá jako boj o menší město, které před válkou mělo na šedesát tisíc obyvatel, je ve skutečnosti kritickým bodem na válečné mapě.