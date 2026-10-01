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Ruské útoky mění ovzduší v Kyjevě. Kouř a saze zahalují město do husté mlhy

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  20:45
Kouř zakrývá oblohu nad Kyjevem po ruském raketovém a dronovém útoku. (30. září...

Kouř zakrývá oblohu nad Kyjevem po ruském raketovém a dronovém útoku. (30. září 2026) | foto: Sergei SUPINSKY / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

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Válka na Ukrajině začíná ovlivňovat i podobu počasí nad Kyjevem. Kouř a saze z ruských útoků se za určitých podmínek vracejí k zemi a přispívají ke vzniku husté mlhy. Ta ve středu ukrajinskou metropoli zcela pohltila a zkomplikovala dopravu i každodenní život obyvatel.

„Je to důsledek nedávných úderů. Zbytkový kouř a saze vystoupaly do vyšších vrstev atmosféry, zatímco tlaková výše je dočasně tlačí zpět k zemi. V současnosti téměř nefouká, takže vzduch necirkuluje,“ uvedla Státní služba pro mimořádné situace, když vysvětlovala meteorologický jev.

Ten se naplno projevil ve středu po sedmé hodině ráno, kdy město zahalila hustá šedá clona, která zakryla slunce a snížila viditelnost téměř na nulu. Řidiči museli rozsvítit mlhová světla a úřady v některých částech města lidem doporučily zůstat doma a neotvírat okna.

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Kouř a saze zůstaly ve vzduchu po sérii ruských raketových a dronových útoků na Kyjev a okolí. Ukrajinská protivzdušná obrana uvedla, že během noci na středu sestřelila 160 cílů, včetně pěti balistických raket.

Hustý dým se po ruských útocích stal běžným jevem. Po nedávných zásazích například hořel sklad poblíž hlavního nádraží, zatímco v pondělí vypukl požár v budově Národní akademie věd poté, co do ní narazil dron.

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Smog se projevuje také na kvalitě ovzduší. Jedna z měřících stanic u často bombardované čtvrti Lukjanivka naměřila ve středu hodnotu 201, která podle indexu kvality ovzduší znamená nezdravou úroveň.

Po ruských úderech se podle stanice Suspilne kvalita ovzduší dočasně zhoršila nejen v Kyjevě, ale také ve Vyšhorodu, Vyšneve, Vasylkivu a Obuchivu. Hlavním znečišťujícím faktorem byly jemné prachové částice.

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Přesný průběh jevu se podle listu The Washington Post určuje obtížně, protože ukrajinští experti už nemohou vypouštět meteorologické balony.

„Od roku 2022 tato měření kvůli válce neprovádíme, takže nemáme úplný obraz o tom, co se děje v celém vertikálním profilu atmosféry,“ popsala Oksana Skliarová z Ukrajinského hydrometeorologického centra.

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