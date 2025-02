Zelenskyj na mě uvalil sankce, ohrožuje jednotu, zlobí se exprezident Porošenko

Porošenko krok Rady národní bezpečnosti a obrany proti své osobě označil za protiústavní a politicky motivovaný. Politik, jenž stojí v čele největšího opozičního bloku v ukrajinském parlamentu, podrobnosti sankcí nezveřejnil, ale tvrdil, že za akcí stojí osobně současná hlava státu.

„Zelenskyj dnes zasadil kolosální ránu naší vnitřní jednotě, která... byla naší hlavní zbraní v boji proti agresorovi,“ uvedl Porošenko s odkazem na válku, kterou proti Ukrajině rozpoutalo před takřka třemi roky Rusko.

„Bráníme náš stát a obnovujeme spravedlnost: Každý, kdo podkopal národní bezpečnost Ukrajiny a pomohl Rusku, musí být pohnán k zodpovědnosti,“ uvedl současný prezident Zelenskyj.

„Miliardy, které byly vydělané v podstatě zaprodáním Ukrajiny, ukrajinských zájmů, ukrajinské bezpečnosti, musí být zmrazeny a musí být použity na ochranu Ukrajiny a Ukrajinců,“ dodal Zelenskyj. Porošenka nezmínil.

Ukrajinci bohatého podnikatele Porošenka zvolili do čela prozápadní vlády v roce 2014 poté, co demonstranti v Kyjevě svrhli proruského prezidenta Viktora Janukovyče, který utekl do Ruska. Moskva vzápětí anektovala ukrajinský poloostrov Krym a podpořila separatisty na východoukrajinském Donbasu v boji proti ukrajinské armádě.

Zelenskyj Porošenka porazil ve volbách v roce 2019, kdy slíbil vypořádat se s korupcí a vlivem oligarchů v zemi.

Porošenko byl poté vyšetřován kvůli podezření z vlastizrady či z financování terorismu. Úřady ho podezíraly v případu, který se točil kolem nákupu uhlí z území ovládaného proruskými separatisty v oblasti Donbasu. Porošenko vinu odmítl.