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Rusové opět stojí fronty na benzin, Zelenskyj chce 1000 úderů denně

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  19:52
Řidiči čekají ve frontě na čerpací stanici v Moskvě, kde některým pumpám došlo...

Řidiči čekají ve frontě na čerpací stanici v Moskvě, kde některým pumpám došlo palivo. (27. srpna 2026) | foto: AA/ABACA / Abaca Press / ProfimediaProfimedia.cz

Řidiči čekají ve frontě na čerpací stanici v Moskvě, kde některým pumpám došlo...
Řidiči čekají ve frontě na čerpací stanici v Moskvě, kde některým pumpám došlo...
V Moskvě se kvůli palivové krizi opět tvoří dlouhé kolony u čerpacích stanice....
V Moskvě se kvůli palivové krizi opět tvoří dlouhé kolony u čerpacích stanice....
44 fotografií
Ukrajina provedla od začátku srpna 21 úderů na ruské rafinerie, což je rekordní počet za jediný měsíc. Ukrajinské drony přitom zasáhly čtyři z deseti největších zpracovatelů, jejichž úkolem je zásobovat nejhustěji osídlené a průmyslově rozvinuté regiony Ruska. Ty se tak letos potýkají už s druhou vlnou nedostatku pohonných hmot během letní motoristické sezony.

Ukrajina v posledních měsících zvýšila intenzitu útoků často i hluboko v ruském vnitrozemí, kde se zaměřuje především na infrastrukturu ropného průmyslu, což v Rusku způsobilo už na začátku léta vážný nedostatek pohonných hmot.

Kyjev tvrdí, že cílem je oslabit schopnost Moskvy vést válku a přimět ji k ukončení konfliktu. Po relativním zklidnění situace ve druhé polovině července se v srpnu začaly u ruských čerpacích stanic, včetně těch v Moskvě, opět tvořit dlouhé kolony vozidel, uvedla agentura Bloomberg.

Rusové si zoufají nad nedostatkem benzinu, ještě je za to potrestají. Už v září bude hůř

„Produkce benzinu v Rusku a jeho dodávky na domácí trh v prvních třech srpnových týdnech klesly meziročně téměř o 20 procent,“ sdělil jí zdroj obeznámený s důvěrnými údaji.

Agentura Reuters pak v pátek s odvoláním na dva zdroje z odvětví napsala, že ruská produkce benzinu ke konci srpna klesla - podobně jako začátkem července - přibližně na 70 procent úrovně domácí spotřeby.

Výroba nafty, kterou ruští řidiči chovají v mnohem menší oblibě, ve stejném období propadla o více než 23 procent. Díky zákazu vývozu nafty a benzinu, který v létě zavedla vláda, se však domácí dodávky podle tohoto zdroje snížily pouze o tři procenta.

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Před zahájením ukrajinských útoků na rafinerie přitom Rusko patřilo mezi přední světové vývozce nafty, když se na globálních dodávkách podílelo z deseti procent. Nyní tyto objemy zůstávají na domácím trhu, což napomáhá relativní stabilitě domácích dodávek.

Bloomberg rovněž cituje údaje společnosti EA Analytics, podle nichž se objem rafinace ropy v Rusku nyní pohybuje poblíž dvacetiletého minima. Podle jejích odhadů ruské rafinerie v srpnu zpracovávaly v průměru něco málo přes 3,8 milionu barelů denně, zatímco v letní sezóně Rusko obvykle zpracovává mezi 5,3 a 5,5 milionu barelů denně.

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EA Analytics předpovídá, že tento objem se v září mírně zvýší na 4,2 milionu barelů denně, avšak pouze za předpokladu, že ukrajinské útoky nebudou pokračovat se stejnou intenzitou.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek nařídil armádě, aby navýšila počet úderů dronů dlouhého doletu na Rusko na 1000 denně. Prezident to řekl ve večerním projevu.

Připravte se na nedostatek, vzkazují úřady

Představitelé ruských regionů zatím připravují své obyvatele na to, že dodávky pohonných hmot zůstanou slabé i po prázdninách.

Fronta 30 až 50 aut u čerpacích stanic v samotné Moskvě už nikoho nepřekvapí, píše Bloomberg s odkazem na příspěvky na internetových fórech, kde obyvatelé hlavního města sdílejí informace o tom, kde je benzin k sehnání a jak dlouho si na tankování počkají.

Válka na Ukrajině

Řidiči čekají ve frontě na čerpací stanici v Moskvě, kde některým pumpám došlo palivo. (27. srpna 2026)
Řidiči čekají ve frontě na čerpací stanici v Moskvě, kde některým pumpám došlo palivo. (27. srpna 2026)
Řidiči čekají ve frontě na čerpací stanici v Moskvě, kde některým pumpám došlo palivo. (27. srpna 2026)
V Moskvě se kvůli palivové krizi opět tvoří dlouhé kolony u čerpacích stanice. (21. srpna 2026)
44 fotografií

Úřady v ruské Rostovské oblasti se mezitím potýkají s jiným problémem. Na území regionu v pátek vyhlásily výjimečný stav kvůli výraznému hromadění zemědělských produktů - hlavně sklizeného obilí - v zemědělských družstvech, způsobenému uzavřením přístavů a narušením lodní dopravy v oblasti Azovského a Černého moře.

Kyjev se netají tím, že chce přenést dopady války na Rusko a dát pocítit její důsledky i obyčejným Rusům, aby tak oslabil jejich podporu konfliktu, který rozpoutal v únoru 2022 kremelský vůdce Vladimir Putin.

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