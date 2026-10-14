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Osvobodili jsme dalších sto kilometrů čtverečních, hlásí Ukrajinci

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  16:15
Žena prochází kolem místa ruského dronového útoku na obytnou čtvrť v...

Žena prochází kolem místa ruského dronového útoku na obytnou čtvrť v ukrajinském Slovjansku v Doněcké oblasti. (28. září 2026) | foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / ProfimediaProfimedia.cz

Andrij Bileckij, velitel ukrajinského 3. armádního sboru
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Ukrajinské síly dokázaly díky operaci Vivaldi osvobodit od ruské okupace dalších 101 kilometrů čtverečních území, oznámil velitel 3. armádního sboru ukrajinské armády Andrij Bileckyj. Armáda osvobodila obce Zelena Dolyna, Lypove a Koloďazi v Doněcké oblasti.

Jako operaci Vivaldi ukrajinská armáda označuje svou protiofenzivu na severu Doněcké oblasti. Tu od léta vede především 3. armádní sbor s cílem vytlačit ruské jednotky z výběžku fronty a narušit jejich snahu o obklíčení pásu opevněných měst Slovjansk a Kramatorsk.

V předchozích třech etapách ukrajinští vojáci osvobodili 176 kilometrů čtverečních okupovaného území.

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V současnosti tak Ukrajinci podle informací armády v rámci operace vytlačili ruské vojáky z 277 kilometrů čtverečních. Podobné informace bojujících stran není možné ověřit z nezávislých zdrojů.

Ozbrojeným silám Ruska se do oblasti poblíž města Lyman podařilo proniknout vloni na podzim, kdy ruští vojáci překonali řeku Žerebec. Ukrajinské armádě se zatím nepodařilo zatlačit je zpět na východní břeh řeky. Obec Ivanivka tak stále zůstává pod kontrolou Ruska.

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Ukrajina se ruské invazi brání od února 2022. Ukrajinci nápor nepřátelských vojsk tehdy zčásti odrazili a některá území dobyli zpět.

Rusko okupuje přibližně pětinu ukrajinského území, včetně poloostrova Krym a dalších oblastí, které obsadilo již v roce 2014. V Doněcké oblasti, kterou si Rusko celou nárokuje, probíhají jedny z nejtvrdších bojů války.

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