Rusko na Ukrajině zaútočilo na konvoj OSN. Ta mluví o válečném zločinu

Rusové podle Prokudina zaútočili na čtyři bílá vozidla, na kterých bylo napsáno, že neobsahují vojenskou techniku. Moskva se k této informaci nevyjádřila.
„Vezla pomoc lidem. Jeden vůz shořel, druhý byl vážně poškozen. Dvěma dalším se podařilo útokům uniknout,“ napsal regionální činitel, podle něhož invazní vojáci zaútočili na konvoj v Bilozerské hromadě, která se nachází několik kilometrů jihozápadně od regionálního centra Chersonu. Hromada je správní jednotka zahrnující například město a přilehlé vesnice.
Koordinátor OSN pro Ukrajinu Matthias Schmale informaci o ruském útoku na konvoj potvrdil. Vozy byly podle něj jasně označené jako patřící pod OSN a přepravující humanitární pomoc. Přesto je Rusko nejprve ostřelovalo a poté zaútočilo FPV drony, které jsou vybaveny kamerami.
„Takové útoky jsou naprosto nepřijatelné. Humanitární pracovníky chrání mezinárodní humanitární právo. Úmyslné útoky na humanitární pracovníky a humanitární prostředky jsou hrubým porušením mezinárodního humanitárního práva a mohly by se rovnat válečnému zločinu,“ uvedl.
„Všichni zaměstnanci OSN jsou naštěstí naživu. Nákladní vozy přepravovaly potraviny pro lidi v nouzi a byly jasně označeny emblémy OSN. Jedná se o další brutální porušení mezinárodního práva, které dokazuje naprosté pohrdání Ruska životy civilistů a jeho mezinárodními závazky,“ napsal na X ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha.
„Naléhavě vyzýváme členské státy OSN, aby jasně odsoudily další útok na humanitární pracovníky a vyvinuly další tlak na agresora,“ dodal.
Cherson leží na pravém břehu řeky Dněpr, která v těchto místech tvoří současnou frontovou linii. Ruské invazní síly velkou část Chersonské oblasti – včetně jejího správního střediska – zkraje své invaze v roce 2022 obsadily a několik měsíců okupovaly. Po tlaku ukrajinské armády se na podzim 2022 Rusové stáhli z pravobřežní části regionu na levý břeh Dněpru, ale region západně od řeky – včetně Chersonu – pravidelně ostřelují a bombardují. Východní část Chersonské oblasti Rusové okupují.
Rusové decimují energetickou infrastrukturu
Portál Ukrajinska pravda už dříve uvedl, že v pondělí večer Rusové zaútočili leteckými pumami na Charkov, přičemž v jedné části města vypukl požár a bylo poškozeno zdravotnické zařízení.
Na místě bylo podle něj několik zraněných. Některé části tohoto druhého největšího ukrajinského města se ocitly bez elektřiny.
V jiné zprávě v úterý Ukrajinska pravda napsala, že po ruském útoku na ukrajinskou kritickou infrastrukturu se ocitlo pět obcí v Kirovohradské oblasti bez dodávek elektrického proudu. Web se odvolává na vyjádření oblastního šéfa Andrije Rajkovyče, který podrobnosti k objektům neposkytl. Útok se obešel bez obětí nebo zraněných.
Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se Rusové v noci zaměřili hlavně na ukrajinskou energetiku.
„Bohužel ne všechny drony se podařilo sestřelit,“ napsal na telegramu. Zmínil mimo jiné ruský úder leteckými pumami na Charkov a zásah místní nemocnice, poškození civilní infrastruktury v Kirovohradské oblasti, včetně železnice, nebo energetické podniky v Sumské oblasti.
Ukrajinské letectvo ráno Telegramu sdělilo, že Rusko v noci na dnešek zaútočilo na Ukrajinu 96 drony, z nichž 69 zneškodnila protivzdušná obrana. Dodalo, že eviduje zásahy 27 bezpilotních strojů na sedmi blíže neupřesněných místech. V době hlášení podle něj několik nepřátelských strojů zůstávalo ve vzduchu.
Ukrajina se brání celoplošné ruské invazi už čtvrtým rokem, součástí bojů jsou i vzdušné útoky, přičemž některá média v posledních dnech informovala, že zintenzivnily údery obou stran na energetiku nepřítele.
Rusko se od počátku invaze každý rok s přicházející zimou snaží ochromit ukrajinskou energetickou síť v naději, že naruší morálku obyvatel napadené země a také její vojenskou výrobu, napsala dříve agentura AP.
Ukrajina stále častěji cílí své dronové a jiné údery na ruský ropný průmysl. Deklarovaným cílem je přerušit zásobování ruské armády palivem a ztížit Moskvě financování války.
Ruské ministerstvo obrany ráno oznámilo noční sestřelení 40 ukrajinských bezpilotních letounů nad pěti ruskými regiony, anektovaným ukrajinským poloostrovem Krym a Černým mořem. Moskva obvykle neinformuje o celkovém rozsahu ukrajinského vzdušného útoku, ale pouze o sestřelených dronech. Ruský resort obrany nehlásí ani případné škody.