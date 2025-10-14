Rusko na Ukrajině zaútočilo na konvoj OSN. Ta mluví o válečném zločinu

  14:01
Ruská armáda v úterý ráno zaútočila na konvoj humanitární mise OSN v ukrajinské Chersonské oblasti, uvedl šéf správy tohoto regionu Oleksandr Prokudin. Invazní armádu obvinil z dělostřeleckého ostřelování a dronového útoku na čtyři nákladní vozidla Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA). OSN později útok potvrdila, označila ho za nepřijatelný a uvedla, že by se mohlo jednat i o válečný zločin.
Ruská armáda dne zaútočila na konvoj humanitární mise OSN v ukrajinské...

Ruská armáda dne zaútočila na konvoj humanitární mise OSN v ukrajinské Chersonské oblasti. (14. října 2025) | foto: Andrii Sybiha

Následky ruského útoku na pravoslavný kostel v Kosťantynivce. (11. října 2025)
Následky ruského útoku na pravoslavný kostel v Kosťantynivce. (11. října 2025)
Ukrajinské hlavní město Kyjev čelí ruskému vzdušnému útoku. Část metropole se...
Následky ruského útoku na pravoslavný kostel v Kosťantynivce. (11. října 2025)
56 fotografií

Rusové podle Prokudina zaútočili na čtyři bílá vozidla, na kterých bylo napsáno, že neobsahují vojenskou techniku. Moskva se k této informaci nevyjádřila.

„Vezla pomoc lidem. Jeden vůz shořel, druhý byl vážně poškozen. Dvěma dalším se podařilo útokům uniknout,“ napsal regionální činitel, podle něhož invazní vojáci zaútočili na konvoj v Bilozerské hromadě, která se nachází několik kilometrů jihozápadně od regionálního centra Chersonu. Hromada je správní jednotka zahrnující například město a přilehlé vesnice.

VIDEO: Rusové po čase vytáhli s tanky do bitvy. Ukrajinci je hned rozstříleli

Koordinátor OSN pro Ukrajinu Matthias Schmale informaci o ruském útoku na konvoj potvrdil. Vozy byly podle něj jasně označené jako patřící pod OSN a přepravující humanitární pomoc. Přesto je Rusko nejprve ostřelovalo a poté zaútočilo FPV drony, které jsou vybaveny kamerami.

„Takové útoky jsou naprosto nepřijatelné. Humanitární pracovníky chrání mezinárodní humanitární právo. Úmyslné útoky na humanitární pracovníky a humanitární prostředky jsou hrubým porušením mezinárodního humanitárního práva a mohly by se rovnat válečnému zločinu,“ uvedl.

Zelenskyj opět navštíví Bílý dům. Trump potvrdil schůzku

„Všichni zaměstnanci OSN jsou naštěstí naživu. Nákladní vozy přepravovaly potraviny pro lidi v nouzi a byly jasně označeny emblémy OSN. Jedná se o další brutální porušení mezinárodního práva, které dokazuje naprosté pohrdání Ruska životy civilistů a jeho mezinárodními závazky,“ napsal na X ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha.

„Naléhavě vyzýváme členské státy OSN, aby jasně odsoudily další útok na humanitární pracovníky a vyvinuly další tlak na agresora,“ dodal.

Cherson leží na pravém břehu řeky Dněpr, která v těchto místech tvoří současnou frontovou linii. Ruské invazní síly velkou část Chersonské oblasti – včetně jejího správního střediska – zkraje své invaze v roce 2022 obsadily a několik měsíců okupovaly. Po tlaku ukrajinské armády se na podzim 2022 Rusové stáhli z pravobřežní části regionu na levý břeh Dněpru, ale region západně od řeky – včetně Chersonu – pravidelně ostřelují a bombardují. Východní část Chersonské oblasti Rusové okupují.

Rusové decimují energetickou infrastrukturu

Portál Ukrajinska pravda už dříve uvedl, že v pondělí večer Rusové zaútočili leteckými pumami na Charkov, přičemž v jedné části města vypukl požár a bylo poškozeno zdravotnické zařízení.

Na místě bylo podle něj několik zraněných. Některé části tohoto druhého největšího ukrajinského města se ocitly bez elektřiny.

Rusové bombou zasáhli pravoslavný kostel s civilisty. Nejméně dva lidé zemřeli

V jiné zprávě v úterý Ukrajinska pravda napsala, že po ruském útoku na ukrajinskou kritickou infrastrukturu se ocitlo pět obcí v Kirovohradské oblasti bez dodávek elektrického proudu. Web se odvolává na vyjádření oblastního šéfa Andrije Rajkovyče, který podrobnosti k objektům neposkytl. Útok se obešel bez obětí nebo zraněných.

Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se Rusové v noci zaměřili hlavně na ukrajinskou energetiku.

„Bohužel ne všechny drony se podařilo sestřelit,“ napsal na telegramu. Zmínil mimo jiné ruský úder leteckými pumami na Charkov a zásah místní nemocnice, poškození civilní infrastruktury v Kirovohradské oblasti, včetně železnice, nebo energetické podniky v Sumské oblasti.

Ukrajinská obrana se zvolna hroutí. Na frontě není dost lidí, varují vojáci

Ukrajinské letectvo ráno Telegramu sdělilo, že Rusko v noci na dnešek zaútočilo na Ukrajinu 96 drony, z nichž 69 zneškodnila protivzdušná obrana. Dodalo, že eviduje zásahy 27 bezpilotních strojů na sedmi blíže neupřesněných místech. V době hlášení podle něj několik nepřátelských strojů zůstávalo ve vzduchu.

Ukrajina se brání celoplošné ruské invazi už čtvrtým rokem, součástí bojů jsou i vzdušné útoky, přičemž některá média v posledních dnech informovala, že zintenzivnily údery obou stran na energetiku nepřítele.

Ukrajina se chystá na další zimu, mnohé domácnosti rozsvěcují i české firmy

Rusko se od počátku invaze každý rok s přicházející zimou snaží ochromit ukrajinskou energetickou síť v naději, že naruší morálku obyvatel napadené země a také její vojenskou výrobu, napsala dříve agentura AP.

Ukrajina stále častěji cílí své dronové a jiné údery na ruský ropný průmysl. Deklarovaným cílem je přerušit zásobování ruské armády palivem a ztížit Moskvě financování války.

Ruské ministerstvo obrany ráno oznámilo noční sestřelení 40 ukrajinských bezpilotních letounů nad pěti ruskými regiony, anektovaným ukrajinským poloostrovem Krym a Černým mořem. Moskva obvykle neinformuje o celkovém rozsahu ukrajinského vzdušného útoku, ale pouze o sestřelených dronech. Ruský resort obrany nehlásí ani případné škody.

