Neviditelná past. Ukrajinská pole dusí vlákna z dronů, hrozí smrtící exploze

Autor:
  18:19
Miliony kilometrů optických kabelů, které za sebou zanechávají drony, pokrývají ukrajinská pole i lesy a komplikují práci odminovacích týmů. Téměř neviditelná vlákna se mohou zachytit o nevybuchlou munici a vyvolat explozi. V půdě navíc mohou zůstat dlouhé roky a ztížit návrat krajiny k zemědělství.
Vojáci ukrajinské dronové jednotky testují optické drony před nasazením na frontě v Doněcké oblasti.

Vojáci ukrajinské dronové jednotky testují optické drony před nasazením na frontě v Doněcké oblasti. (9. března 2026) | foto: JOSE COLON / ANADOLU / Anadolu via AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Optická vlákna z dronů zamořují ukrajinskou krajinu.
Optický kabel dronu zamotaný v ulicích frontového města Orichiv v Záporožské oblasti.
Optické kabely dronů v poli na frontě v Sumské oblasti na Ukrajině (28. ledna).
Optické kabely dronů zamotané v lese na frontě v Sumské oblasti na Ukrajině.
Rozsah problému rychle narůstá. Ukrajinské i ruské síly používají měsíčně nejméně 100 tisíc dronů s optickým vedením. Jedna cívka přitom může obsahovat více než deset kilometrů kabelu. Takto vybavená bezpilotní letadla nelze rušit pomocí zařízení elektronického boje, jež vyřazují z provozu drony využívající rádiové frekvence.

Optický kabel tvoří tenké křemenné skleněné vlákno o průměru 0,2 až 0,5 milimetru, často potažené ochranným polymerem. Výrobci kabel navrhli tak, aby vydržel co nejdéle – nekoroduje a rozkládá se jen velmi pomalu.

Kabely mohou výrazně zkomplikovat odminování osvobozených oblastí. „Největší problémy budou představovat bezpečnost a viditelnost v terénu,“ řekl portálu Ukrajinska Pravda Edward Crowther, specialista na odminování z Rozvojového programu OSN na Ukrajině.

Velké riziko představují kabely ležící v trávě nebo zavěšené mezi keři a stromy. Vlákna se mohou zamotat do nevybuchlé munice nebo poškozených dronů. Na konci kabelu navíc může stále ležet nevybuchlá nálož. Jakékoli zatažení za šňůru může vyvolat explozi či způsobit požár.

„Přestřihneme všechno, na co narazíme“

Pyrotechnici zároveň upozorňují, že optické kabely připomínají nástražné dráty. Každé jednotlivé vlákno proto musí důkladně zkontrolovat, což jejich práci výrazně zpomalí. I běžné odstraňování vegetace se tak může změnit v nebezpečnou a zdlouhavou ruční práci.

Další potíže hrozí odminovacím strojům. Pevná vlákna se mohou namotat do jejich součástí a vynutit si zastavení i opravu techniky. Kabely zavěšené mezi stromy nebo budovami navíc ohrožují i drony, které specialisté používají k mapování zaminovaných oblastí.

Podle Dimka Žluktenka, analytika ukrajinských sil bezpilotních systémů, vojáci přestřihávají všechna optická vlákna, na která narazí. „Přestali jsme rozlišovat, zda patří ke spřáteleným nebo nepřátelským dronům. Považujeme je všechny za nepřátelské,“ řekl webu Business Insider.

Žluktenko uvedl, že nůžky se staly natolik nepostradatelnými, že když jeho jednotka začala působit v oblastech zaplavených optickými kabely, musel je mít u sebe povinně každý člen týmu. „Pořídili jsme navíjecí zařízení na opasek, aby je nikdo neztratil,“ konstatoval.

Pokud je kabel aktivního dronu neporušený, jediným dalším způsobem, jak ho zastavit, je sestřelení. To však vyžaduje kombinaci dovedností a štěstí.

Potíže také pro zemědělství

Jakmile se kabely dostanou pod povrch půdy, běžné detektory kovů je nedokážou odhalit. Experti proto budou muset hledat nové technologie, které umožní jejich vyhledávání a odstraňování. V oblastech poblíž frontové linie přitom kabely zřejmě zůstanou léta a zarostou vegetací.

Na vlákna už nyní doplácejí také volně žijící zvířata – zejména ptáci, kteří se do nich zamotávají nebo si o ně způsobují zranění. Problém může v budoucnu zasáhnout také zemědělství a návrat půdy k běžnému využití.

„Kontaminovaná půda se nevrátí k zemědělskému využití ani během příštích deseti let,“ míní šéf ukrajinského agrárního klubu Oleh Chomenko.

Odborníci proto požadují systematické monitorování problému, vývoj nových metod detekce a jasná pravidla, která optické kabely oficiálně uznají jako samostatný typ válečné kontaminace.

