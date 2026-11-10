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Únik z ruského pekla. Muž z Olešek uviděl po letech manželku, popsal hrůzy okupace

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  12:06
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Po čtyřech a půl letech odloučení se Larisa a Serhij Ryndovovi znovu setkali a pevně se objali. Jejich shledání provázely slzy i úžas: oba jen těžko věřili, že se po tak dlouhé době skutečně znovu vidí. Muž ještě nedávno žil v obklíčených Oleškách, odkud se mu podařilo odejít až díky krátkému příměří dojednanému s pomocí první dámy USA.

Válka na Ukrajině

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„Nemůžu tomu uvěřit. Je to už pět let,“ řekl Serhij během emotivního shledání. „Dneska to je přesně čtyři a půl roku,“ odvětila mu rozechvělá Larisa. „Nemůžu uvěřit, že jsi tady. Nezdá se mi to?“ reagoval její muž.

Naposledy se manželé ve věku 72 a 68 let objali v dubnu 2022. Larisa tehdy odjela za synem do Británie, zatímco Serhij po únorové invazi zůstal v Oleškách, aby se postaral o rodinný dům. Brzy nato do města napochodovala ruská armáda a obklopila ho minami. Jakýkoliv pokus o útěk mohl skončit fatálně.

Dojemné shledání po čtyřech letech: manželé se sešli poté, co muže evakuovali z Olešek.
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Evakuace Ukrajinců z okupovaných Olešek (30. října 2026)
Snímek z evakuace ukrajinského města Olešky (31. října 2026)
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Serhij zůstával uvězněný ve městě, žil bez elektřiny a topení a potýkal se s ubývajícími zásobami potravin. „Láme vám srdce, když si pomyslíte, že musíte všechno nechat za sebou. Všechno se obrátilo vzhůru nohama. Je to velmi těžké,“ vzpomínal na okamžik, kdy město opustil.

Situace v Oleškách se postupně zhoršovala natolik, že i obyčejná cesta za jídlem mohla člověka stát život.

Byli schovaní ve sklepích, minuli autobus... Někteří v Oleškách propásli evakuaci

Serhij uvedl, že ruští vojáci zaminovali silnice a území města. „Cílem bylo mít vše pod kontrolou. V Oleškách bylo zabito mnoho lidí. Někteří sbírali houby či ořechy a šlápli na minu,“ popsal Serhij webu Taipei Times.

Olešky označil za „zónu smrti“, kde život pod okupací mohl záviset na náladě jednotlivého ruského vojáka.

Přežíval díky humanitární pomoci, kterou si během okupace nashromáždil. Zahrnovala nudle, obiloviny, masové a rybí konzervy. Smažil si také placky z mouky uskladněné ještě před válkou, která byla zamořená moly.

Místní se dělili o to, co měli. Někteří se vydali na nebezpečnou dvacetikilometrovou cestu pěšky nebo na kole do Radensku pro zásoby.

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Larisa mezitím na druhém konci Evropy nepřestávala doufat, že manžela ještě někdy uvidí. V Londýně se účastnila demonstrací, na kterých vyzývala mezinárodní společenství, aby zasáhlo a pomohlo ho zachránit.

Upozorňovala také na rozsáhlé ničení města, v němž její muž zůstal. „Smutné je, že říkají, že to neudělali,“ řekla s odkazem na Rusko. „Co se s tím městem stalo? Rusové ho zničili z 90 procent, aby ho dobyli,“ dodala.

Serhij uvedl, že před evakuací ruští vojáci oblast vyčistili, aby ji prezentovali v jiném světle: neviděl na silnici ani jedno shořelé vozidlo.

Lidé z okupovaných Olešek dorazili na Ukrajinu. Zelenskyj děkuje Trumpové

Olešky leží nedaleko Chersonu v Moskvou okupované části Ukrajiny. Řeka Dněpr v těchto místech tvoří frontovou linii a humanitární situace ve městě se v posledních měsících výrazně zhoršila. Lidé se potýkali s nedostatkem potravin, léků i pitné vody.

Na konci října tam začalo platit týdenní příměří, které umožnilo evakuaci části obyvatel a dopravu humanitární pomoci. O dojednání klidu zbraní se zasadila americká první dáma Melania Trumpová. Podle ní se z Olešek podařilo evakuovat na 800 lidí. Ukrajina ani Rusko přesné číslo neuvedly.

Evakuované nebylo možné převést přes frontovou linii, autobusy je proto odvezly přes Ruskem okupovaný Krym do Anapy, města na jihovýchodě Ruska nedaleko Kerčského průlivu. Odtamtud pokračovali letecky do Běloruska a následně autobusy na Ukrajinu.

Válka na Ukrajině

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