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K jídlu vede cesta smrti. Olešky umírají hlady, pomoc Rusové ukradli, tvrdí armáda

Ditta Stein
  13:44

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Snímek z dronového videa zachycuje zničená vozidla na ulici v Oleškách v Ruskem okupované části Chersonské oblasti na Ukrajině. (24. září 2026) | foto: 34th Separate Marine Brigade Reuters

Obyvatelé okupovaných Olešek na jižní Ukrajině shánějí jídlo s nasazením vlastního života. Poslední dodávky potravin dorazily do místního obchodu na jaře a lidé teď riskují cestu po silnicích plných min. Ve městě navíc s příchodem chladného počasí stále chybí elektřina, voda i vytápění.

„Co proboha ještě můžete mít doma, když jste půl roku nebyli v obchodě?“ uvedla místní žena. Nedávno se vydala do Radenska, asi 20 kilometrů jihovýchodně od Olešek. Při cestě zpět ale šlápla na minu a utrpěla zranění. Jen o několik dní dříve na stejné trase zahynuli tři lidé. „Neexistuje žádná bezpečná cesta ven. Říkáme tomu cesta smrti,“ popisuje.

Dvaasedmdesátiletý muž přežívá na zelenině a domácích plackách, které peče na ohni. Používá přitom mouku, kterou si schovali ještě před invazí. Krmí také kočky a psa trávou smíchanou se zbytkem obilí.

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