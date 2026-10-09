„Co proboha ještě můžete mít doma, když jste půl roku nebyli v obchodě?“ uvedla místní žena. Nedávno se vydala do Radenska, asi 20 kilometrů jihovýchodně od Olešek. Při cestě zpět ale šlápla na minu a utrpěla zranění. Jen o několik dní dříve na stejné trase zahynuli tři lidé. „Neexistuje žádná bezpečná cesta ven. Říkáme tomu cesta smrti,“ popisuje.
Dvaasedmdesátiletý muž přežívá na zelenině a domácích plackách, které peče na ohni. Používá přitom mouku, kterou si schovali ještě před invazí. Krmí také kočky a psa trávou smíchanou se zbytkem obilí.