„Jen čtyři kilometry od nás lidé žijí normálně a mají co jíst, ale z Olešek se fyzicky nedá dostat,“ líčí obyvatelka města Alla Lychmanová-Malyšová. Cherson leží na druhém břehu Dněpru, cestu do bezpečí ale blokují nastražené miny, zničené mosty a drony, které neustále bzučí na nebi.
V Oleškách už téměř čtyři měsíce nikdo nepotvrdil žádnou dodávku potravin ani léků. Místní přežívají z toho, co si vypěstují, zavaří či získají výměnou za jiné zboží. S blížícím se podzimem ale mizí i tyto možnosti.
Hlad přiměl některé obyvatele k zoufalým krokům.