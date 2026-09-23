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Čekají na smrt. Ukrajinské Olešky hladoví, Rusko blokuje pomoc i cestu z města

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  15:39

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Ruskem okupované město Olešky na jižní Ukrajině (září 2026) | foto: Дмитро Лубінець﻿

Tisíce civilistů v Oleškách na okupované jižní Ukrajině čelí kritickému nedostatku jídla a léků. Zásobování se do města nedaleko Chersonu naposledy dostalo na konci května. Další pokusy zastavily miny a útoky dronů, které znemožňují bezpečný odchod z města. Rusko dosud nekývlo na humanitární evakuaci.

„Jen čtyři kilometry od nás lidé žijí normálně a mají co jíst, ale z Olešek se fyzicky nedá dostat,“ líčí obyvatelka města Alla Lychmanová-Malyšová. Cherson leží na druhém břehu Dněpru, cestu do bezpečí ale blokují nastražené miny, zničené mosty a drony, které neustále bzučí na nebi.

V Oleškách už téměř čtyři měsíce nikdo nepotvrdil žádnou dodávku potravin ani léků. Místní přežívají z toho, co si vypěstují, zavaří či získají výměnou za jiné zboží. S blížícím se podzimem ale mizí i tyto možnosti.

Hlad přiměl některé obyvatele k zoufalým krokům.

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