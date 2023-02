Moskva chystá útok na konci února, mobilizovala milion vojáků, tvrdí Reznikov

Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov uvedl, že Rusko připravuje novou velkou ofenzivu, která by mohla začít už 24. února. Podle Reznikova shromáždila Moskva tisíce vojáků a „mohla by něco zkusit“ u příležitosti prvního výročí invaze na Ukrajinu. Útok by také mohl souviset s oslavami ruského svátku Dne obránců vlasti, který si země připomíná 23. února.