Syrskyj sesadil dva vysoce postavené velitele, trestá je za ztrátu území

Autor: ,
  9:28
Hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil generál Oleksandr Syrskyj sesadil dva velitele armádních sborů kvůli ztrátám území v oblastech, za jejichž obranu odpovídali. Portálu Ukrajinska pravda to v pondělí řekly zdroje z armády.
Velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj během setkání s novým...

Velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj během setkání s novým týmem vojenského vedení v Kyjevě (10. února 2024) | foto: Profimedia.cz

Ruský voják vyvěšuje vlajku v ukrajinské vesnici Jablunivka v Doněcké oblasti....
Ukrajinský voják v opevnění v Doněcké oblasti (13. srpna 2025)
Doněcká oblast. Na některých místech, kde pravidelně dochází k útokům ruských...
Ukrajina. Doněcká oblast, život na frontě, válka. (září 2025)
43 fotografií

Syrskyj podle webu přibližně před týdnem či dvěma týdny odvolal Volodymyra Silenka, jehož 17. sbor má na starosti obranu Záporožské oblasti na jihovýchodě Ukrajiny, kde Rusové dobyli přinejmenším jednu ves u řeky Dnipro.

Druhým sesazeným je Maksym Kituhin, jehož 20. sbor zaujímá obranu na pomezí Doněcké a Dněpropetrovské oblasti na východě země, kam pronikly ruské jednotky. Šlo o první kádrové změny od přechodu velitelské struktury ukrajinských sil na armádní sbory.

Ukrajina zažívá nový exodus z východu. Jenže uprchlíky už není kam dávat

Ruské ministerstvo obrany v pondělí oznámilo dobytí vsi Olhivske v ukrajinské Záporožské oblasti.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

Válka trvá již přes tři a půl roku, ruské síly se zaměřují na dobytí celé Doněcké oblasti. Kromě Moskvou ohlášeného průniku do Dněpropetrovské oblasti vyvíjejí ruské síly tlak také na část severovýchodní Charkovské oblasti, zejména u města Kupjansk, zcela zničeného v bojích.

Pláště neviditelnosti, hra o vlajky. Rusové infiltrují přehlížený strategický Kupjansk

Rusové se také snaží uchytit v sousední Sumské oblasti, kde však podle Kyjeva ukrajinské síly znovu dobývají území poblíž hranic s Ruskem, poznamenala agentura Reuters.

Vstoupit do diskuse (17 příspěvků)

Nejčtenější

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...

Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu

Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu, zemřel, oznámil prezident Donald Trump na sociální síti. Jednalo se o vlivného...

Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4

Premium

Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná maximálně jako angličáky, případně z fotek a videí. Kanárkově žlutá corvetta. Zlaté lamborghini. A...

Jeden z nejlepších studentů v zemi. Kdo je Tyler Robinson, podezřelý z Kirkovy vraždy

Američtí vyšetřovatelé zadrželi Tylera Robinsona, 22letého muže z Utahu. Je podezřelý z vraždy konzervativního aktivisty a podporovatele amerického prezidenta Donalda Trumpa – Charlieho Kirka....

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

Vysíláme

Dosavadní bytová politika českého státu je jako běh do slepé uličky, popsal aktuální situaci na trhu s byty zakladatel společnosti Central Group Dušan Kunovský. „Kdo vidí rok, dva, tři dopředu,...

16. září 2025

Dobrovolník Pirátů dostal při rozdávání letáků rány do hlavy, útočníka hledá policie

Dobrovolníka, který v pondělí na náměstí Míru v Praze rozdával letáky Pirátů, napadl neznámý muž. Agresivní byl i na dalšího kolemjdoucího. Policie po útočníkovi pátrá. Vyplývá to z vyjádření...

16. září 2025  9:50

Trump míří na státní návštěvu Británie. Jako první americký prezident podruhé

Americký prezident Donald Trump v úterý přicestuje na státní návštěvu Spojeného království. Dopis s pozváním od krále Karla III. mu v únoru osobně předal britský premiér Keir Starmer, který...

16. září 2025  9:35

Syrskyj sesadil dva vysoce postavené velitele, trestá je za ztrátu území

Hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil generál Oleksandr Syrskyj sesadil dva velitele armádních sborů kvůli ztrátám území v oblastech, za jejichž obranu odpovídali. Portálu Ukrajinska pravda to...

16. září 2025  9:28

Hnutí Česká republika na 1. místě! chce vystoupit z EU či NATO, stojí za ním Vrabel

Desítku určil los politickému hnutí Česká republika na 1. místě! V roce 2023 ho založil aktivista Ladislav Vrabel jako pokračování protestního hnutí zformovaného během pandemie covidu proti některým...

16. září 2025  9:08

Na olomouckých VŠ kolejích hořelo osvětlení, 80 studentů se muselo evakuovat

Osm desítek studentů muselo v pondělí večer opustit kvůli požáru osvětlení budovu vysokoškolských kolejí Generála Svobody v Olomouci. Dvě desítky z nich museli hasiči evakuovat, zbytek ubytovaných...

16. září 2025  8:35,  aktualizováno  8:55

Volební průzkumy 2025: Preference stran před volbami do Sněmovny

Českou republiku čekají volby do Poslanecké sněmovny. Konat se budou v pátek 3. a v sobotu 4. října. Jak si stojí strany v předvolebních průzkumech? Průběžně aktualizovaný graf vám ukáže, které...

16. září 2025  8:52

Policisté hledají dva cizince, v noci uprchli ze zajišťovacího střediska

Tři cizinci v noci na úterý nedovoleně opustili zařízení pro zajištění cizinců ve Vyšních Lhotách na Frýdecko-Místecku. Jeden z nich byl bezprostředně poté zajištěn, po zbylých dvou nyní intenzivně...

16. září 2025  8:42

Trump žaluje deník New York Times o miliardy. Nejzvrhlejší hlásná trouba, tvrdí

Prezident Spojených států Donald Trump žaluje deník The New York Times. Viní ho z pomluvy a požaduje 15 miliard dolarů (310 miliard Kč). List označil za nejhorší a nejzvrhlejší a za hlásnou troubu...

16. září 2025  8:17

Stačilo! se blíží dvojcifernému zisku, ANO dál dominuje, zjistil nový průzkum

Nejvyšší voličské preference má stále hnutí ANO, podle nejnovějšího volebního průzkumu agentury Median by získalo 30,5 % hlasů. SPOLU by bylo druhé s 19,5 %, třetí příčku by zaujalo SPD. Na rozdíl od...

16. září 2025  7:17,  aktualizováno  7:56

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Bude to úžasná sranda! Co měli Gagarin, Jackson a Bouček do činění s dismančaty

Dlouholetí vedoucí Dismanova rozhlasového dětského souboru Zdena a Václav Fleglovi svižně, vtipně a čtivě vzpomínají v knize Dismančata na čtvrtstoletí strávené s tímto tělesem. Připomínají dnes...

16. září 2025  7:30

Trump poslal Národní gardu i do Memphisu. Má potírat kriminalitu

Prezident Spojených států Donald Trump v úterý podepsal nařízení o vyslání jednotek Národní gardy do Memphisu v americkém státě Tennessee. Za úkol mají potírat kriminalitu. Opatření se mají shodovat...

16. září 2025  6:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.