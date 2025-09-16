Syrskyj sesadil dva vysoce postavené velitele, trestá je za ztrátu území

Syrskyj podle webu přibližně před týdnem či dvěma týdny odvolal Volodymyra Silenka, jehož 17. sbor má na starosti obranu Záporožské oblasti na jihovýchodě Ukrajiny, kde Rusové dobyli přinejmenším jednu ves u řeky Dnipro.
Druhým sesazeným je Maksym Kituhin, jehož 20. sbor zaujímá obranu na pomezí Doněcké a Dněpropetrovské oblasti na východě země, kam pronikly ruské jednotky. Šlo o první kádrové změny od přechodu velitelské struktury ukrajinských sil na armádní sbory.
Ruské ministerstvo obrany v pondělí oznámilo dobytí vsi Olhivske v ukrajinské Záporožské oblasti.
Válka trvá již přes tři a půl roku, ruské síly se zaměřují na dobytí celé Doněcké oblasti. Kromě Moskvou ohlášeného průniku do Dněpropetrovské oblasti vyvíjejí ruské síly tlak také na část severovýchodní Charkovské oblasti, zejména u města Kupjansk, zcela zničeného v bojích.
Rusové se také snaží uchytit v sousední Sumské oblasti, kde však podle Kyjeva ukrajinské síly znovu dobývají území poblíž hranic s Ruskem, poznamenala agentura Reuters.