Vůbec poprvé jsme zasáhli ruskou ponorku třídy Varšavjanka, tvrdí Ukrajinci

„Poprvé v historii podvodní drony ‚Sub Sea Baby‘ vyhodily do vzduchu ruskou ponorku třídy 636.3 'Varšavjanka’ (v klasifikaci NATO – Kilo). V důsledku exploze utrpěla ponorka kritické poškození a byla prakticky vyřazena z provozu,“ uvedla SBU. Na palubě ponorky se podle ní nacházela čtyři odpalovací zařízení pro řízené střely Kalibr, které Rusko používá k útokům na Ukrajinu.
Na útoku proti této ponorce v Novorossijsku se SBU podle svého prohlášení podílela společně s ukrajinským námořnictvem. „Tato třída ponorek je také známá jako ‚Černá díra‘ kvůli schopnosti trupu pohlcovat zvuky a zůstat nenápadná před sonary,“ sdělila ukrajinská tajná služba. Ruská podvodní plavidla třídy Varšavjanka jsou velice tiché ponorky s konvenčním pohonem.
SBU zveřejnila video, které je dostupné i na jejím webu, na kterém je podle jejího prohlášení vidět exploze na ponorce v Novorossijsku.
Loni ukrajinská armáda oznámila, že u Moskvou okupovaného ukrajinského poloostrova Krym zasáhla a potopila ruskou ponorku Rostov na Donu. Tato ponorka třídy Kilo byla schopna odpalovat střely Kalibr, dodal tehdy ukrajinský generální štáb.
Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) loni v únoru upozornilo, že Ukrajina potopila nebo vážně poškodila přibližně dvě desítky ruských válečných lodí. Ukrajinské námořnictvo přitom nedisponuje vlastní flotilou lodí ani velkými vojenskými plavidly.
Velitel ukrajinského námořnictva Oleksij Nejižpapa loni v létě agentuře Reuters řekl, že ukrajinské vzdušné údery a útoky bezposádkových námořních plavidel přiměly ruskou Černomořskou flotilu k přesunu téměř všech jejích bojeschopných válečných lodí z okupovaného Krymu na jiná místa včetně Novorossijsku.
„Do vzduchu vyhozené plavidlo bylo nuceno zůstat v přístavu Novorossijsk kvůli úspěšným speciálním operacím hladinových námořních dronů ‚Sea Baby‘, které vytlačily ruské lodě a ponorky ze Sevastopolského zálivu u dočasně okupovaného Krymu,“ sdělila v pondělí SBU.
Novorossijsk je hlavní ruský přístav u Černého moře a zároveň námořní základna. Vyváží se přes něj také část ruské ropy. Terčem ukrajinských úderů byl i v uplynulých měsících.