Lékaři našli v těle ukrajinského vojáka granát, museli evakuovat márnici

  20:35
Forenzní specialisté našli při pitvě v těle ukrajinského vojáka nevybuchlý granát. Ve středu to uvedl ředitel úřadu soudního lékařství v Černivci na jihozápadní Ukrajině. Tělo vojáka se na Ukrajinu vrátilo z Ruska při výměně zajatců.
Forenzní technici odebírají vzorky DNA a otisky prstů během ohledání těl...

Forenzní technici odebírají vzorky DNA a otisky prstů během ohledání těl padlých ukrajinských vojáků v Oděse na Ukrajině. (26. listopadu 2025) | foto: AA/ABACA / Abaca Press / ProfimediaProfimedia.cz

Forenzní technici odebírají vzorky DNA a otisky prstů během ohledání těl...
Forenzní specialisté v Oděse odebírají DNA padlých ukrajinských vojáků. (26....
Ukrajinští váleční zajatci po návratu domů (2. října 2025)
Ukrajinští vojáci se po propuštění z ruského zajetí setkávají se svými...
„Když soudní lékař začal pitvu, otevřel lebeční a hrudní dutinu, poté pokračoval ke končetině a začal řezat. Pod kůží našel nevybuchlý granát,“ řekl Viktor Bačynskij ukrajinské veřejnoprávní stanici Suspiline.

Personál okamžitě evakuoval márnici a přivolal pyrotechniky, kteří zařízení bezpečně odstranili. „Odvezli granát na cvičiště a tam ho odpálili. V márnici mohl vybuchnout,“ konstatoval Bačynskij.

Sláva Rusku vypálená do břicha. Zajatce zohavili chirurgové, zjistili investigativci

Podle něho se jednalo o granát z ručního granátometu, který tělo padlého vojáka zřejmě zasáhl během bojů. „Pravděpodobně proletěl břišní dutinou, prošel tělem, ale nevybuchl – zůstal pod pravým stehnem,“ uvedl.

„Kvůli podobným případům nejprve zasahují pyrotechnici a pracovníci Státní služby pro mimořádné situace, a teprve potom začínáme s prací my. Je to velmi přísný postup, ale v tomto případě se bohužel výbušné zařízení v těle zemřelého nepodařilo hned odhalit,“ podotkl Bačynskij.

„Pobočka pekla“. Márnice v Rostově praská ve švech, padlé tu hledají stovky Rusů

Ukrajinští forenzní lékaři už dříve našli granáty na tělech padlých — Rusové je cíleně ukryli například v jejich kapsách.

Poslední výměna válečných zajatců mezi Ruskem a Ukrajinou se odehrála v pátek. Země si vyměnily po 300 zajatcích na každé straně. O den dříve ruské i ukrajinské úřady informovaly o výměně 200 lidí na každé straně.

Obě strany války, kterou Rusko proti sousední zemi rozpoutalo před čtyřmi lety, si zajatce vyměnily opakovaně už v minulosti, vícekrát také repatriovaly těla zabitých vojáků. Tyto výměny jsou jednou z mála oblastí spolupráce mezi Moskvou a Ukrajinou od zahájení ruské invaze.

Forenzní specialisté našli při pitvě v těle ukrajinského vojáka nevybuchlý granát. Ve středu to uvedl ředitel úřadu soudního lékařství v Černivci na jihozápadní Ukrajině. Tělo vojáka se na Ukrajinu vrátilo z Ruska při výměně zajatců.

