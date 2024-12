Ruská loď vypálila v Baltu signální střelu na vrtulník německé armády

Ruská loď v Baltském moři vystřelila na vrtulník německé armády signální střelu. S odkazem na své zdroje v Bruselu, kde ve středu končí dvoudenní jednání ministrů zahraničí NATO, to uvedla agentura...

Soud uložil Miroslavu Hankovcovi 15 let vězení a následné ústavní léčení za to, že záměrně srazil autem svou družku. Matku dvou dětí na poli u Prahy několikrát přejel svým vozem a nakonec zůstal...

ANO chce v Senátu před důchodovou reformou projednat zmrazení platů politiků

Senát ve středu začal projednávat důchodovou reformu. Ta by mimo jiné postupně zvýšila věk odchodu do penze z 65 na 67 let. Podle vlády je nutné takto zajistit financování i pro budoucí důchodce....