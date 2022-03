Sabotáž. Ukrajinský think tank obvinil Německo, že poslalo rezavé zbraně

Z Ukrajiny přichází zprávy o nespokojenosti s dodávkou zbraní z Německa. Podle think tanku při ukrajinském ministerstvu obrany dorazily protiletadlové střely rezavé a nepoužitelné. Think tank to označil za „sabotáž po politickém rozhodnutí“. Už v pátek psal německý Der Spiegel, že část z 2 700 raket Strela je velmi stará a v boji nepoužitelná.