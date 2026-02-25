Dříve se v médiích objevila verze, že při rvačce zazněl výstřel a těžké zranění utrpěl otec zadrženého muže, podotkl portál RBK-Ukrajina. Zraněný voják je ve stabilizovaném stavu.
V úterý se odehrál ještě další incident, když v Lucku na západě země zadrželi muže, který vystřelil několik ran z pistole na vojáky z náborového střediska.
Portál RBK-Ukrajina upozornil, že podobné události jsou v poslední době častější. Nedávný výbuch v náborovém středisku v Ivano-Frankivské oblasti úřady vyšetřují jako teroristický útok, v Rivne napadli vojenskou hlídku, aby ji zabránili v kontrole mužů podléhajících branné povinnosti, a ve Lvovu žena střílela na mikrobus s vojáky a policisty.
Na pozadí války s Ruskem, která pokračuje pátým rokem, se ukrajinská veřejnost podle médií mnohdy nepřátelsky staví k pracovníkům náborových středisek, známých pod ukrajinskou zkratkou TCK (teritoriální centra doplňování ozbrojených sil), a stěžuje si na nezákonné způsoby získávání nových vojáků k doplnění ztrát ve stárnoucích a čím dál vyčerpanějších jednotkách.
Nový ministr obrany Mychajlo Fedorov minulý měsíc slíbil poslancům audit dosavadního systému TCK. Následně hodlá předložit návrh systémového a komplexního řešení vlekoucích se problémů s doplňováním armády, a to bez ohrožení obranyschopnosti země.