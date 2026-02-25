Hlídka na Ukrajině chtěla zadržet muže bránícího se odvodu, náboráře pobodali

Voják u náborového střediska ukrajinské armády utrpěl v úterý zranění nožem na ulici města Kryvyj Rih, kde hlídka zadržela muže vyhýbajícího se odvedení do války. Při kontrole dokumentů se okolo shlukli další lidé a vůči hlídce si počínali agresivně, uvedlo náborové středisko Dněpropetrovské oblasti.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Andriy Andriyenko / 65th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Dříve se v médiích objevila verze, že při rvačce zazněl výstřel a těžké zranění utrpěl otec zadrženého muže, podotkl portál RBK-Ukrajina. Zraněný voják je ve stabilizovaném stavu.

V úterý se odehrál ještě další incident, když v Lucku na západě země zadrželi muže, který vystřelil několik ran z pistole na vojáky z náborového střediska.

Tudy prchají Ukrajinci před odvodem. U vsi v Karpatech číhá smrt, cestu podceňují

Portál RBK-Ukrajina upozornil, že podobné události jsou v poslední době častější. Nedávný výbuch v náborovém středisku v Ivano-Frankivské oblasti úřady vyšetřují jako teroristický útok, v Rivne napadli vojenskou hlídku, aby ji zabránili v kontrole mužů podléhajících branné povinnosti, a ve Lvovu žena střílela na mikrobus s vojáky a policisty.

Na pozadí války s Ruskem, která pokračuje pátým rokem, se ukrajinská veřejnost podle médií mnohdy nepřátelsky staví k pracovníkům náborových středisek, známých pod ukrajinskou zkratkou TCK (teritoriální centra doplňování ozbrojených sil), a stěžuje si na nezákonné způsoby získávání nových vojáků k doplnění ztrát ve stárnoucích a čím dál vyčerpanějších jednotkách.

Ukrajina umožnila narukovat osmnáctiletým, láká je na štědré odměny

Nový ministr obrany Mychajlo Fedorov minulý měsíc slíbil poslancům audit dosavadního systému TCK. Následně hodlá předložit návrh systémového a komplexního řešení vlekoucích se problémů s doplňováním armády, a to bez ohrožení obranyschopnosti země.

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024)

Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...

Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové

Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026)

Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...

Uškrtili je při sexu a pohřbili u ranče, tvrdí spisy. V USA hledají Epsteinovy oběti

Ranč Zorro Jeffreyho Epsteina v Novém Mexiku.

Americký stát Nové Mexiko vyšetřuje obvinění, že sexuální predátor Jeffrey Epstein nechal pohřbít těla dvou dívek ze zahraničí nedaleko svého odlehlého ranče Zorro v tomto státě na jihu země. Dívky...

S ročníkem 1973 skončí poslední výhoda pro odchod do důchodu

důchodci penze důchod práce věk procházka stáří

Důchodový věk se posouvá stále výš a ani hranice 65 let, která platila ještě nedávno, už není nepřekročitelná. Pro lidi narozené v roce 1966 nebo později je strop pro důchodový věk 67 let. A to není...

Britská policie zadržela bývalého prince Andrewa v souvislosti s kauzou Epstein

Britská policie zadržela bývalého prince Andrewa. (19. února 2026)

Britská policie zadržela na několik hodin králova bratra Andrewa Mountbattena-Windsora pro podezření ze zneužití pravomocí ve veřejné funkci. Případ bratra Karla III. souvisí s kauzou zesnulého...

Ve slovenském Komárnu se zřítil kus střechy úřadu, jeden člověk zemřel

Jeden člověk zemřel a další utrpěl zranění při pádu části střechy z budovy...

Jeden člověk zemřel a dva další lidé utrpěli zranění při dnešním zřícení přístřešku budovy klientského centra okresního úřadu ve městě Komárno na jihu Slovenska. Oběti byly návštěvníky centra. Uvedl...

25. února 2026,  aktualizováno  12:59

„Neskákejte mi do řeči, chováte se jako hulvát.“ Jakob se hádal se Ševčíkem

Poslanec TOP 09 Jan Jakob přichází na jednání rozpočtového výboru Sněmovny (25....

Ve Sněmovně vypukl boj o přesuny v návrhu státního rozpočtu na letošní rok. Přerostl dokonce v hádku mezi šéfem poslanců TOP 09 Janem Jakobem a poslancem SPD Miroslavem Ševčíkem. „Neskákejte mi do...

25. února 2026  9:11,  aktualizováno  12:50

Pod schody paneláku se plazila exotická korálovka, odchytili ji hasiči

Pod schody přerovského bytového domu se plazila exotická korálovka. Odchytili...

Překvapivého návštěvníka jednoho z bytových domů museli řešit v úterý vpodvečer hasiči v Přerově. Pod schody se tam totiž plazil had, navíc podle zbarvení exotického původu. K újmě naštěstí nepřišlo...

25. února 2026  12:49

Dvorecký most změní dopravu MHD v Praze. Jak povedou tramvaje a autobusy

Jak ovlivní dopravu nový Dvorecký most.

Výrazná revoluce v pražské městské dopravě se čeká letos v dubnu. S otevřením Dvoreckého mostu se změní trasy osmi tramvajových linek a přibude jedna nová autobusová. Jak povedou a komu zkrátí cestu?

25. února 2026  12:49

Macinka překvapil státnickým projevem, míní experti. Na vlivu Klause se neshodnou

Žádná velmoc nemůže porazit realitu, vzkázal Macinka Lavrovovi

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka v úterý vystoupil na Valném shromáždění OSN v New Yorku. Mimo jiné pronesl, že Rusko by mělo přiznat, že jeho plán na Ukrajině nevyšel. Ve svém projevu...

25. února 2026  12:42

Výstřely, pak hrozná bolest. Někdo po nás pálil z balkonu, hlásil muž na policii

Nejdřív výstřely, pak hrozná bolest. Policie vyšetřuje údajnou střelbu v...

Policie vyšetřuje údajnou střelbu v pardubických Polabinách z úterního večera. Oznámil ji dvaatřicetiletý muž, který jel vyzvednout svoji maminku z návštěvy, po cestě zpět k autu po nich ale podle...

25. února 2026  12:32

Po Marťanovi přichází Spasitel. Už i Ryan Gosling zachraňuje lidstvo. Z vesmíru

Ryan Gosling ve filmu Spasitel

Do kin míří adaptace bestselleru Spasitel od Andyho Weira, muže, který nám naservíroval nezapomenutelného Marťana. Spasitel není jen další vesmírnou odyseou, je to emocionální horská dráha, která...

25. února 2026  12:12

VIDEO: Turci přišli o stíhačku F-16, její trosky dopadly na dálnici

V Turecku se zřítil bojový letoun F-16 tamního letectva. Oznámilo to podle...

Na severozápadě Turecka se zřítila stíhačka F-16. Pilot zahynul, příčinu neštěstí už začalo vyšetřovat ministerstvo obrany.

25. února 2026  9:54,  aktualizováno  12:05

Úmrtí policejního potápěče na přehradě vyšetřuje GIBS, prověří i okolnosti tréninku

Plánovaný výcvik u Dalešické přehrady skončil tragédií. Pohřešovaného...

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) převzala vyšetřování úmrtí elitního policejního potápěče, který přišel o život při výcviku na Dalešické přehradě na Třebíčsku. Neštěstí se stalo v...

25. února 2026  12:04

Urychlete opravy Družby, požádala Ukrajinu šéfka Evropské komise

Přijímací stanice ropovodu Družba mezi Maďarskem a Ruskem v maďarské rafinerii...

Společnost Transnefť, která zajišťuje přepravu více než 80 procent ruského exportu ropy je v nejnovějším sankčním balíčku schváleném Velkou Británií. Ropovod Družba zásobující Slovensko a Maďarsko...

25. února 2026  12:02

U soudu v kauze IKEM vypovídal svědek. Byly to mafiánské metody, stěžoval si

Soud pokračuje v projednávání případu údajného vydírání kardiochirurgů Jana...

Ve středu pokračovalo líčení v kauze Institutu pro klinickou a experimentální medicínu (IKEM). Bývalý a dnes již zesnulý ředitel Michal Stiborek podle obžaloby se svými dvěma spolupracovníky Jiřím...

25. února 2026,  aktualizováno  11:57

