Rybářské sítě, kryty a mír v nedohlednu. Vojáci v Záporoží čekají na ruskou ofenzivu

  12:09
Rusko v těchto dnech zahájilo jednu z největších vln útoků od začátku války. Podle ukrajinských úřadů vypustily ruské síly během jediné noci stovky dronů a desítky raket, a zasáhly tak několik oblastí západní Ukrajiny. V podzemních krytech v Záporožské oblasti se nyní ukrajinští vojáci připravují na eskalaci bojů, zatímco stovky civilistů zůstávají ve městě Orichiv.
Záchranáři a policisté pracují na místě ruského leteckého útoku na Ukrajinu v Záporoží. (10. srpna 2025) | foto: Reuters

Tři metry pod zemí, v síti zákopů a tunelů vyztužených dřevem, hledají ukrajinští vojáci útočiště a odpočinek. Tyto podzemní kryty na frontové linii v Záporožské oblasti slouží nejen k regeneraci, ale i jako klíčová obranná pozice proti možnému ruskému postupu.

Zatímco v USA a Evropě probíhají intenzivní diplomatická jednání, vojáci na frontě jim příliš nevěří. „Chceme věřit, že válka skončí, ale nevypadá to tak,“ říká pro CNN Viktor, 53letý voják z 65. brigády.

Rusko vyslalo na Ukrajinu 55 dronů. Ukrajinci zasáhli ropovod Družba

Nedůvěru potvrzuje i skutečnost, že Rusko odmítá přímé setkání prezidentů. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Rusko přesouvá jednotky z Kurské oblasti do Záporožské, přestože v Moskvě mluví o míru. „Rusové se tady připravují na eskalaci, to je jisté,“ varuje Serhij Skybčyk, velitel komunikační sekce brigády.

Kyjev zároveň oznámil dokončení testů nové střely s názvem Flamingo, která má dosah až tři tisíce kilometrů. Zelenskyj slíbil, že od února příštího roku začne sériová výroba, což by Ukrajině dalo zcela nové možnosti zasahovat cíle hluboko v ruském vnitrozemí.

Pracovníci kontrolují řízenou střelu Flamingo v tajné továrně společnosti Fire Point na Ukrajině. (18. srpna 2025)

Ukrajinská armáda také uvedla, že znovu zasáhla čerpací stanici na ropovodu Družba, který je klíčový pro export ruské ropy do Maďarska a dalších zemí. Útok měl dočasně narušit dodávky a Kyjev se tak snaží oslabit finanční zdroje Kremlu.

Přítomnost civilistů vojáky motivuje

Bojová linie se stále více mění v dronovou válku. V Záporoží proto stavební čety natahují přes silnice sítě, často i obyčejné rybářské, aby chránily zásobování před útoky z nebe. Podle vojáků to ale nestačí. „Potřebujeme zbraně dlouhého dosahu a elektronické prostředky proti dronům. Ty chybí na celé frontě,“ upozorňuje Skybčyk.

Vojáci přiznávají, že ztráty jsou každodenní realitou. „Hned při přiblížení začali střílet. Jednoho nepřítele jsme zlikvidovali, ale nemohli jsme se udržet,“ popisuje velitel čety Jevhenij. Z jeho skupiny o šesti mužích se jeden nevrátil vůbec, dva měli otřes mozku po útocích dronů.

Jen několik kilometrů od fronty leží město Orichiv, kde zůstává asi 800 obyvatel z původních 14 tisíc. „Ráno, když to udeřilo, myslela jsem, že je konec,“ říká důchodkyně Ljudmila, která navzdory riziku zůstává ve svém domě se dvěma psy.

Právě přítomnost civilistů vojáky motivuje, říká Skybčyk: „Jejich setrvání ukazuje důvěru v armádu. To nám dává sílu. Nechceme je zklamat. Toto místo neopustíme.“

Když nejsou přímo na frontě, nacházejí vojáci zázemí v podzemních úkrytech. Ve srovnání se zákopy u první linie jde skoro o luxus – provizorní sprcha, zásoby jídla, připojení Starlink, televize i kamna, která v zimě chrání před mrazy.

