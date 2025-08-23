Ukrajina přišla po ruském útoku o stíhačku MiG-29, ale až po návratu z akce

V Kyjevě byl v sobotu dopoledne vyhlášen další letecký poplach kvůli ruským dronům, přičemž starosta Vitalij Kličko potvrdil nasazení protivzdušné obrany a pád jednoho dronu na ulici.
Pilot stíhačky MiG-29 přišel o život při přistávacím přiblížení po bojovém nasazení při nočním ruském útoku. Příčina nehody se vyšetřuje, uvedla armáda.
Zničení stíhačky podle agentury DPA představuje citelnou ztrátu pro ukrajinské letectvo, v němž tvoří tento sovětský víceúčelový stíhač s několika desítkami exemplářů nejpočetnější typ bojového letounu.
Ukrajina od začátku války získala další stroje tohoto typu od zahraničních partnerů, včetně Polska a Slovenska, což podle DPA částečně kompenzuje válečné ztráty způsobené ruskou agresí.
V noci na čtvrtek ruské invazní síly podnikly jeden z největších vzdušných útoků na Ukrajinu v letošním roce, kdy na sousední zemi vyslaly 574 dronů a 40 různých střel. Ukrajina většinu zneškodnila.
Ruské noční útoky drony se opakují takřka denně a jsou součástí systematického ostřelování ukrajinského území, které Moskva provádí od začátku rozsáhlé invaze v únoru 2022.
Ruská armáda v tažení pokračuje v době, kdy americký prezident Donald Trump usiluje o ukončení rusko-ukrajinské války. Šéf Bílého domu nicméně připustil, že ruský prezident Vladimir Putin nemusí být ochoten uzavřít dohodu, podotkla už dříve agentura Reuters.