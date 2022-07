Zelenskyj nařídil osvobodit jižní pobřeží, ruské rakety zasáhly Charkov

„Díky koordinované práci se vojákům 60. pěší brigády podařilo získat pod kontrolu další obec. V Ivanivce zbyly po ruských okupantech jen hrůzné vzpomínky a ‚mrtvá‘ vojenská technika,“ cituje Ukrinform z armádního prohlášení. V oblasti je několik obcí s tímto názvem, jedna z nich se nachází nedaleko hranic s Dněpropetrovskou oblastí, kde se v současné době odehrávají boje, poznamenala stanice BBC na svém ruskojazyčném webu.

Ruský poslanec zastupující anektovaný poloostrov Krym Michail Šeremet podle agentury RIA Novosti označil Zelenského snahu dobýt zpět jihoukrajinské regiony za „politickou agónii“ ukrajinské vlády, která podle něj nebude mít dlouhého trvání. „Nemají žádnou šanci dobýt území osvobozená naší armádou,“ prohlásil Šeremet, přičemž použil termín „osvobození“, jímž Moskva označuje svou okupaci ukrajinských území. „Nemají sílu, schopnosti, prostředky ani bojového ducha,“ myslí si ruský poslanec.

V souvislosti s chystanou jižní protiofenzivou Iryna Vereščuková už dříve vyzvala civilisty v okupované Chersonské a také Záporožské oblasti, aby se z oblasti evakuovali. „Vím jistě, že by tam neměly zůstávat ženy a děti a že by se neměly stát lidskými štíty,“ uvedla Vereščuková v televizním projevu. Nenaznačila však, kdy by ukrajinská protiofenziva měla začít.

Britské ministerstvo obrany v pondělí ve své pravidelné ranní analýze konstatovalo, že ukrajinské ozbrojené složky pokračovaly v lokálním tlaku na obrannou linii ruských invazních sil na severovýchodě Chersonské oblasti, aniž by pravděpodobně dosáhly územních zisků.

Rakety zasáhly Charkov, Sumskou oblast i Donbas

Raketové útoky na Charkov a jednu z vesnic v Sumské oblasti oznámily v noci na pondělí ukrajinské úřady. Hlášeno je také ostřelování města Družkivka v Doněcké oblasti a boje u vesnice Bilohorivka, asi 50 kilometrů východně od Slovjansku.

Agentura Suspilne s odvoláním na charkovské úřady informovala, že raketový útok v pondělí ráno zasáhl šestipodlažní obytnou budovu v Charkově. Na místě jsou záchranáři. Cílem těžkého ostřelování se stala už v neděli také vesnice Esman v Sumské oblasti, informoval oblastní gubernátor Dmytro Žyvyckyj. V souvislosti s těmito útoky zatím nebyly hlášeny případné oběti.

Gubernátor Doněcké oblasti Pavlo Kyrylenko na sociální síti Telegram uvedl, že ruská raketa dopadla na město Družkivka za frontovou linií. Ostřelována podle něj byla i další obydlená centra.

Gubernátor Luhanské oblasti Serhij Hajdaj prostřednictvím telegramu informoval, že ruské síly se shromáždily v oblasti vesnice Bilohorivka, asi 50 kilometrů východně od města Slovjansk, a odtud ostřelují okolní sídla a provádějí vzdušné útoky. Ukrajina předpokládá, že právě bitva o Slovjansk bude dalším klíčovým bojem na Donbasu.